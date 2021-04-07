Заполярный транспортный филиал в Дудинке празднует 14-летие со дня образования

В его состав вошли Дудинский морской порт, автотранспортное предприятие и предприятие по обслуживанию контейнерных перевозок. Сегодня это современное подразделение «Норникеля», оснащённое передовыми и перспективными образцами техники лучших мировых брендов. Стартовавшая в начале нового столетия программа модернизации портового оборудования и парка портальных кранов к сегодняшнему дню позволила добиться максимальной эффективности и автоматизации производственных процессов в обработке судов и грузов.

Являясь одним из ключевых логистических пунктов территории, транспортными воротами Большого Норильска, Заполярный транспортный филиал приобрёл сегодня исключительную роль в рамках современных производственных процессов «Норникеля», реализуемой стратегической программы модернизации производства и социально-экономического развития Норильска и Таймыра.