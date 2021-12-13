МАУ ИЦ «Норильские новости»

«Заповедники Таймыра» поблагодарили своих волонтёров

«Заповедники Таймыра» поблагодарили своих волонтёров

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«Заповедники Таймыра» поблагодарили своих волонтёров

В честь Международного дня добровольчества в офисе учреждения состоялось мероприятие для участников движения «Друзья заповедников Таймыра».

«Заповедники Таймыра» поблагодарили своих волонтёров«Заповедники Таймыра» поблагодарили своих волонтёров«Заповедники Таймыра» поблагодарили своих волонтёров«Заповедники Таймыра» поблагодарили своих волонтёров«Заповедники Таймыра» поблагодарили своих волонтёров«Заповедники Таймыра» поблагодарили своих волонтёров

Уже семь лет добровольцы ежегодно помогают Объединённой дирекции заповедников Таймыра в природоохранной, научной и эколого-просветительской деятельности, в развитии познавательного туризма, очистке территорий, проведении мероприятий в городе. В этом году волонтёры оказывали содействие отделу экологического просвещения в сопровождении туристических групп по территории заповедника «Путоранский», а отделу охраны — в проведении рейдов. Помимо этого, добровольцы предоставили уникальные музейные экспонаты из своих личных коллекций для создания выставок «Арктический отшельник» (в честь овцебыка) и «Северный хоровод».

На мероприятии заповедные друзья вспомнили, с чего начиналось их добровольческое движение. Михаил Бондарь, заместитель директора по экологическому просвещению и науке «Заповедников Таймыра», рассказал про первый проект с привлечением волонтёров, который был посвящён исследованию главного краснокнижника плато Путорана — путоранскому снежному барану.

А ещё на встрече участники волонтёрского сезона 2021 года посмотрели новый видеоролик сотрудника «Заповедников Таймыра» Дмитрия Болдырева о полёте над заснеженным плато Путорана. Видеоролик в VR-формате доступен на YouTube-канале учреждения.

«Все наши друзья получили благодарственные письма и памятные подарки. А в завершение вечера ведущий специалист отдела экологического просвещения Ирина Месропян провела познавательную викторину про природу нашего полуострова. Участники мероприятия узнали много нового и блеснули своими знаниями, получив маленькие сувениры за правильные ответы. Спасибо огромное нашим заповедным добровольцам!» — отметили в Объединённой дирекции заповедников Таймыра.

Фото Евгений Стренадко
13 декабря в 17:30 350
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