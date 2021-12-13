«Заповедники Таймыра» поблагодарили своих волонтёров

Уже семь лет добровольцы ежегодно помогают Объединённой дирекции заповедников Таймыра в природоохранной, научной и эколого-просветительской деятельности, в развитии познавательного туризма, очистке территорий, проведении мероприятий в городе. В этом году волонтёры оказывали содействие отделу экологического просвещения в сопровождении туристических групп по территории заповедника «Путоранский», а отделу охраны — в проведении рейдов. Помимо этого, добровольцы предоставили уникальные музейные экспонаты из своих личных коллекций для создания выставок «Арктический отшельник» (в честь овцебыка) и «Северный хоровод».

На мероприятии заповедные друзья вспомнили, с чего начиналось их добровольческое движение. Михаил Бондарь, заместитель директора по экологическому просвещению и науке «Заповедников Таймыра», рассказал про первый проект с привлечением волонтёров, который был посвящён исследованию главного краснокнижника плато Путорана — путоранскому снежному барану.

А ещё на встрече участники волонтёрского сезона 2021 года посмотрели новый видеоролик сотрудника «Заповедников Таймыра» Дмитрия Болдырева о полёте над заснеженным плато Путорана. Видеоролик в VR-формате доступен на YouTube-канале учреждения.

«Все наши друзья получили благодарственные письма и памятные подарки. А в завершение вечера ведущий специалист отдела экологического просвещения Ирина Месропян провела познавательную викторину про природу нашего полуострова. Участники мероприятия узнали много нового и блеснули своими знаниями, получив маленькие сувениры за правильные ответы. Спасибо огромное нашим заповедным добровольцам!» — отметили в Объединённой дирекции заповедников Таймыра.