Заповедники Таймыра разрабатывают стратегию сохранения путоранского снежного барана

Первые данные о распространении снежных баранов на плато Путорана стали появляться с середины 1930-х гг., к концу 1970-х гг. были опубликованы обобщённые сводки о границах ареала. В 1980-1989 гг. выполнены комплексные исследования подвида, по результатам которых площадь ареала составляла 70 тыс. км2. В 2016-2020 годах в рамках программы «Организация мониторинга и разработка мер охраны путоранского подвида снежного барана (Ovis nivicola borealis) на территории заповедника «Путоранский» и сопредельных с ним участках» детально обследована вся западная часть ареала на площади 30 тыс. км2 и определена южная, западная и северная границы распространения подвида. Выявлено шесть очагов обитания и 23 локальных группировки подвида. В настоящее время восточная граница ареала этого животного, вероятно, проходит по реке Аякле и включает озёра Нёрангда, Мирюка, Янгиса, Себяки.

- По данным наших последних исследований подвид занимает изолированную область в пределах плато Путорана общей площадью около 45 тыс. км2. Распределение в ареале неравномерное, достоверных сведений об общих границах распространения подвида нет до сих пор. По результатам проведенных в 2016 году исследований численность снежных баранов на территории заповедника «Путоранский», его охранной зоны и смежных с ней участками по предварительным расчётам составила около 800 особей. Однако в последующие годы, было выявлено, что эта цифра ещё ниже. Мониторинг 2016-20 гг. показал, что в этой части плато Путорана численность подвида составила не более 500 особей и находится на стабильном критически низком уровне. Именно поэтому для понимания общей картины состояния подвида необходимо провести широкомасштабный учёт в пределах ареала, - рассказывает Михаил Бондарь, заместитель директора по науке и экологическому просвещению.

В 2021 году были проведены очередные обследования контрольных участков обитания снежных баранов в западной части плато Путорана. Результаты ещё раз подтвердили опасения о низкой численности баранов и низкой доли ягнят этого года рождения.

«Более того, нынешняя зима станет для толсторогов серьёзным испытанием из-за осенних аномалий погоды», - поясняет Михаил Бондарь. – «В последние десятилетия часто стали возникать климатические метаморфозы: аномальные снегопады с дождями; резкая смена оттепелей и заморозков; образование гололедиц; резкое похолодание в первые дни после рождения ягнят, что существенно влияет на сдерживание численности этих копытных и сохранность молодого поколения. Вот и осенью этого года случились такие отклонения от погодных норм. Это привело к резкому уменьшению доступности кормов растительноядных животных, в том числе баранов, что может вызвать гибель большей части молодого поколения. Уже сейчас, при обследовании в ноябре наблюдается низкая доля ягнят. Кроме того, усиливается фактор беспокойства при развитии туризма, фотоохоты, использовании авиационной техники (в первую очередь, вертолётов)».

В настоящее время Заповедниками Таймыра разрабатывается стратегия сохранения путоранского снежного барана, направлены предложения для включения его в Красную книгу Красноярского края, усиливаются меры охраны, особенно в западной части ареала, производится регулирование туристской деятельности (в первую очередь самодеятельного туризма), ограничиваются вертолётные экскурсии с целью наблюдения, фото- и видеосъёмки баранов.

- Надеемся на понимание этих мер сообществом истинных ценителей плато Путорана. Сохранение этого уникального животного зависит от нас с вами. Только совместными усилиями мы сможем сберечь этого эндемика, что станет существенным вкладом в дело сохранения и приумножения флаговых видов России, каким, несомненно, является снежный баран, - заключили в Заповедниках Таймыра.