Запрещённый приём

Евразийская экономическая комиссия опубликовала пакет изменений № 3 в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» и вынесла их на обсуждение общественности. Инициатором нововведений выступило ФГУП «НАМИ» (Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно–исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ»). В документе прописаны в том числе новые требования к автотранспорту. Они по большей части касаются автобусов и автомобилей скорой помощи. Но всплеск эмоций у водителей, а также работников СТО вызвали планы полностью запретить использовать для ремонта и переделки автотранспорта подержанные запчасти. В первую очередь под запрет попадают восстановленные агрегаты, которые стоят дешевле, чем новые. Благодаря этой разнице в цене и выживают многие небольшие СТО и технические мастерские, занимающиеся ремонтом коробок передач, рулевых реек и прочих автомеханизмов. Например, сейчас, чтобы отремонтировать активную рулевую рейку для BMW E60, потребуется около 20 тысяч рублей, а вот покупка новой обойдётся в сто тысяч рублей.

Согласно новым требованиям нельзя будет повторно использовать:

– подушки безопасности, если они вмонтированы в рулевое колесо, само рулевое колесо, блоки электронного управления и датчики;

– автоматические и неавтоматические ремни безопасности, включая тканую ленту, пряжки и натяжители;

– сидения, в которые встроены крепления ремней или подушек безопасности;

– тормозные системы, иммобилайзеры, а также повторители и блоки электронного управления, каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры, глушители системы выпуска;

– газобаллонное оборудование для перевода автомобиля на пропан или метан.

А чтобы установить дополнительное оборудование, такое как фаркоп (тягово–сцепное устройство для буксировки грузовых или легковых прицепов), багажник на крышу, антенна или наклеить бронеплёнку, защищающую оптику от повреждений, потребуется получить разрешение, которое выдают в специальных испытательных лабораториях. А их в России можно по пальцам пересчитать.

Запреты касаются всех запчастей, снятых с подержанных авто. Впрочем, выслушав мнения автовладельцев и работников СТО, в Минпромторге заверили, что изменения касаются только автопроизводителей, которые специализируются на различных переделках, например, автодомах. Однако в самом документе нет указаний, что речь идёт только об этой категории

автопроизводителей.