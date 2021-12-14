Заработала медицинская горячая линия по вопросам вакцинации от covid-19

Консультации оказывают ученые КрасГМУ. Они помогут сориентироваться в вопросах вакцинации пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, ответят на вопросы о вакцинации беременных, кормящих женщин, граждан пожилого и старческого возраста, подростков. Также специалисты пояснят по возможности и срокам вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции, расскажут, чем отличаются вакцины, и нужно ли принимать какие-либо препараты до и после вакцинации.

Обращаем внимание, что консультанты-врачи этой линии отвечают только на вопросы медицинского характера.

Горячая линия работает 5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

Номер телефона – 8 (391) 290-21-27, также можно обращаться к оператору на горячую линию 122 в дни и часы работы специалистов.