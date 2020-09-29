Защита транспортной инфраструктуры
Защита транспортной инфраструктуры
Сотрудники Минтранса России с начала года задержали более 120 нарушителей на транспортных объектах Сибири.
Среди нарушений самым распространённым стало алкогольное опьянение. Также 12 человек были задержаны за попытку проникновения по поддельным документам. На объектах дорожного хозяйства было зафиксировано больше всего нарушений. На автовокзалах – 62 нарушения, на железнодорожных – 40, воздушных – 12, морских и речных – 7.
По Сибири есть населённые пункты, из которых можно выбраться только по воздуху или воде, в связи с этим обеспечение безопасности транспортных объектов работниками Сибирского филиала ведомственной охраны Минтранса России имеет большое значение для стабильности и развития региона.
Сибирский филиал ФГУП «УВО Минтранса России» отвечает за 95 объектов транспортной инфраструктуры. В их число входят аэропорты, объекты аэронавигации, мосты и путепроводы, автовокзалы и железнодорожные вокзалы, объекты морского и речного транспорта, а также склады взрывчатых и горюче-смазочных материалов.