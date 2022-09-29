Засучив рукава

– Здравствуйте, Андрей Владимирович. Вначале нашего разговора хотелось бы затронуть тему асфальтировки дворовых территорий. Какие объёмы удалось освоить в этом году и как вы сами оцениваете качество нового дорожного покрытия?

– По заявкам управляющих компаний в 2022 году в муниципальную программу развития транспортной системы была включена 51 дворовая территория общей площадью более 95 тыс. кв. м. Работы уже завершены на 48 объектах. На Ленинском проспекте, 3 и 5, они подходят к завершению. Объект на ул. Севастопольской, 1, перенесён на 2023 год, это связано с ремонтом фасада здания Сбербанка. В целом объёмы асфальтировки примерно такие же, как в прошлом сезоне. Все работы выполнены в соответствии с действующими нормами и требованиями. Но, в случае если за зиму выявятся какие–либо дефекты, подрядная организация в рамках гарантийных обязательств будет устранять их за свой счёт. Ну а сегодня мы формируем программу на 2023 год, и она будет значительно расширена.

– Какие дворы благоустраиваются по программе «Формирование комфортной городской среды»? Какова процедура включения объектов в программу?

– В текущем году в рамках муниципальной программы обустроены три дворовые территории. Все они находятся в районе Талнах — это ул. Енисейская, 7, 9, 11. Там уложили новый асфальт, установили урны, скамейки и освещение. У собственников помещений многоквартирных домов есть возможность присоединиться к программе — для этого необходимо провести собрание собственников и принять соответствующее решение. Обязательным условием является оплата собственниками 2% от общей стоимости работ, если речь идёт о минимальном их перечне. Программа также предусматривает дополнительный перечень работ, куда входит обустройство игровых и спортивных площадок. В этом случае размер софинансирования составит около 20%. После проведения собрания необходимо направить заявку в управляющую компанию либо в управление жилищно–коммунального хозяйства. После всестороннего рассмотрения обращения территория может быть включена в программу следующего года. Отмечу, что за всё время действия программы лишь жители одного двора утвердили дополнительный перечень работ.

– Как в этом году обстоят дела с ремонтом детских игровых площадок?

– По результатам визуального и технического осмотра на 60 детских площадках заменили около 30 повреждённых элементов игровых комплексов, установлено 69 секций ограждения, заменено 88 резиновых ковриков и 65 испорченных подвесов для качелей, окрашено 36 элементов оборудования. Мы также ежегодно устанавливаем новое оборудование взамен пришедшего в негодность и демонтированного. Увы, встречаются случаи целенаправленной порчи имущества, и жаль, что большинство площадок не оснащено видеонаблюдением, поэтому установить виновных зачастую не представляется возможным. Хотелось бы обратиться к горожанам, и особенно к родителям, с тем, чтобы они следили за детьми и учили их бережно относиться к имуществу, которым они же сами и пользуются. Я считаю, что именно родительское внушение даст больший результат, чем привлечение отдельных лиц к административной ответственности.

– Парк «Озеро Долгое» должен быть готов в следующем году. Что сделано на сегодняшний день?

– В этом году подрядная организация выполнила планировку участка и замену грунта. Сейчас готовится проект договора на следующий год. В рамках контракта планируется обустроить в парке сцену, фотозону, группу павильонов, амфитеатр и установить дополнительное освещение, завершив, таким образом, второй этап благоустройства.

– Начался ремонт на площади Памяти Героев. Расскажите, какие работы запланированы?

– Заключены два муниципальных контракта. Первый — на облицовку плиткой, второй — на обновление оркестровой площадки и территории Аллеи Славы. Основание под плитку подготовлено, первая партия гранита уже пришла в город. В планах — облицевать основания, на которых стоит военная техника, подпорные стены и ступеньки, ведущие к оркестровой площадке. Добавлю, что помимо этого, в стадии ремонта находится мемориальный комплекс «Норильская Голгофа». Осуществляется покраска ограждений, самих памятников, перекладка плитки, оштукатуривание бетонных поверхностей. Также завершаются работы по созданию общественной территории по Талнахской, 10, которые ведутся совместно с Агентством развития Норильска.

– Несколько многоквартирных домов пошли в этом году под снос. Как продвигается демонтаж?

– На этот год было запланировано демонтировать три МКД — по ул. Надеждинской, 1, Дзержинского, 3 и Московской, 14. Все дома демонтированы, работы выполнены досрочно. Дополнительно в муниципальную программу на 2023 год включили снос дома на ул. Кирова, 11, идёт разработка проектно–сметной документации. После того, как она пройдет государственную экспертизу, будет заключён контракт на демонтаж. В случае если экспертиза по каким–то причинам задержится, финансирование работ будет перенесено на следующий год. Гораздо удобнее проводить такие работы в летний период — зимой возможно актирование техники, бывает, что она простаивает по две–три недели.

– Как проходит ремонт жилья для детей–сирот и других льготных категорий граждан, которые имеют право на получение квартир от муниципалитета? Сколько таких квартир в работе и сколько уже принято?

– В планах 2022 года — отремонтировать 30 квартир для детей–сирот. Два объекта уже приняты, вскоре ожидаем сдачу ещё шести квартир. Остальные ремонты планируется завершить до конца ноября. Также в муниципальную программу включены. 60 квартир для приглашённых специалистов — более 20 приняты, работа продолжается.

– Тёплый сезон заканчивается. Успевают ли выполнить запланированные ремонты фасадов? Какие объекты являются ключевыми, какие есть сложности?

– В нынешнем году запланированы работы по 30 фасадам многоквартирных домов. Восемь из них относятся к объектам культурного наследия, по ним заключены двухлетние контракты, разрабатывается проектно–сметная документация, идёт согласование, ремонт начнётся в следующем году. Подходят к концу работы, затрагивающие модельную зону на улице Мира. Обновление лицевых фасадов практически завершено. Первые этажи зданий предполагается облицевать плиткой, подрядная организация материал закупила, ожидается поставка на территорию. Полностью завершены работы на четырёх объектах — ул. Горняков, 3 и 5, Таймырская, 30, и Норильская, 26.

– Напомните, какие именно здания включены в перечень объектов культурного наследия?

– Это дома в начале Ленинского проспекта, 1, 3, 5, 7, 10, 12, и на ул. Севастопольской, 1 и 2 — наши знаменитые сталинки. Сложность заключается в том, что для работы на объектах культурного наследия (ОКН) необходимо получить задание от службы охраны ОКН, затем уже разработать проектно–сметную документацию, пройти историко–культурную экспертизу проекта, согласовать разрешение на проведение строительно–монтажных работ. Если подготовка проекта ремонта обычного фасада может занимать, условно, от одного до трёх месяцев, то в данном случае срок прохождения процедуры значительно увеличивается. Тем не менее, задание уже выдано, проектно–сметная документация в разработке. Внешний вид зданий в ходе реконструкции не изменится, а вся лепнина будет восстановлена.

– Не раз говорилось о том, что контроль за ремонтом кровель должен быть усилен. Что делается в этом направлении?

– Заказчики, а именно управляющие компании, постоянно контролируют процесс. В случае затопления квартир они стараются максимально оперативно реагировать на это, устранять проблемы. Подрядной организации выдаются предписания, и нанесённый ущерб она обязана возместить за свой счёт.