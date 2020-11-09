Затяжные ремонтные работы

В минувшие выходные Николай Тимофеев, исполняющий полномочия главы города, посетил два дома, в которых затянулся ремонт ТВС. Согласно контракту подрядчик должен был закончить ремонт до 30 августа текущего года.

Работы выполнялись в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах края. Для их выполнения был назначен подрядчик ООО «САНТЕХНИКИ», который единственный подал заявку на электронном аукционе.

Николай Тимофеев поинтересовался, почему начало работ отложено на такой большой период, хотя должно было стартовать ещё 15 мая.

- На фоне пандемии доставка материалов в Норильск затянулась, потому работы были отложены, и к выполнению первого этапа бригада приступила только 6 июля, - прокомментировал представитель подрядной организации.

На первом этапе рабочие должны произвести демонтаж и монтаж трубопровода системы отопления с установкой отопительных приборов.

Но и здесь было всё не гладко.

- Из-за отсутствия собственников у нас не было доступа во многие квартиры, потому работы неоднократно прерывали, - добавил подрядчик.

В связи с тем были выполнены дополнительные работы, которые не были предусмотрены сметой: вскрытие, расчистка, частичное восстановление, утепление технических каналов, находящихся в жилых помещениях.

На момент запуска отопительного сезона комплекс работ был всё еще не завершён. На этом фоне еженедельно проводились внеочередные выездные комиссии по вопросам запуска отопления. К концу сентября работы по монтажу трубопроводов системы отопления и установки отопительных приборов были выполнены, и со 2 октября была произведена подача тепла в квартиры с подключением трубопровода к старым тепловым пунктам.

В октябре подрядчик приступил к выполнению второго этапа работ - демонтаж-монтаж трубопроводов горячего, холодного водоснабжения и водоотведения. Но на сегодняшний день работы по замене разводки и врезок горячего и холодного водоснабжения выполнены только на 50%, потому отопление в санузлах у жителей двух домов отсутствует. Полное подключение возможно только после разводки горячего отопления и замены полотенцесушителей во всех 240 квартирах. Помимо этого, рабочим предстоит произвести замену трубопроводов горячего, холодного водоснабжения и водоотведения в квартирах.

По завершении работ подрядчику будет выписан штраф за несоблюдение сроков выполнения работ, если он не предоставит соответствующую документацию. А также предстоит возместить ущерб собственникам квартир.