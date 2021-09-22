Завершена асфальтировка проездов к семи городским дворам. План на нынешний год выполнен полностью

Деньги подрядчикам ещё не выплачены, это будет сделано только после проверки качества укладки асфальта, пояснила Зоя Виноградова, начальник технического отдела управления «Норильскавтодор»:

— Приёмка работ ведётся в несколько этапов. На первом мы проверяем соответствие площадных характеристик заданным параметрам, затем на контроль берётся качество используемых материалов, в частности асфальтобетонной смеси. Производится выборочная вырубка уложенного покрытия, образцы исследуются в лаборатории. По заключению специалистов мы делаем вывод о том, соответствует ли качество покрытия нормативным требованиям.

На данный момент проверены два из семи участков, образцы вырубок отправлены на изучение. Если обнаружатся отклонения от нормы, допущенные по вине подрядчика, ему придётся переделывать всё заново: гарантийные обязательства на эти работы распространяются на пять лет.

Зоя Виноградова напомнила, что выбор объектов, где будет сделана асфальтировка, лежит на управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска, которое формирует общую программу ремонта дворовых территорий — как проездов к ним, так и основных площадей. В адрес «Норильскавтодора» направляются уже утверждённые схемы и объёмы. Программа на будущий год сейчас составляется:

— Есть заявки от территориальных управлений Кайеркана и Талнаха, а также объекты, указываемые УЖКХ. В управлении в свою очередь учитывают обращения граждан и управляющих компаний, подходя к делу комплексно, чтобы достойно выглядел весь двор, а не только его отдельные компоненты, — отметила собеседница.

Специалисты отмечают: если жильцы заметили крошение вновь уложенного асфальта, они могут написать обращение на сайте города, на портале «Госуслуги», а также направить письмо в адрес структурных подразделений администрации Норильска, в том числе в «Норильскавтодор».