Завершено обустройство общественного пространства на Михайличенко, 6

За лето подрядчик обустроил больше 2500 м2. Вместо пустыря теперь здесь большая ухоженная площадь с поребриками и асфальтными тропинками, детской площадкой и тихой зоной отдыха для взрослых.

- Когда рабочие в июне вошли на территорию, жители опасались, что собрались строить очередной магазин, не верили, что тут появится сквер. После распланировки территории, успокоились, а когда специалисты монтировали детскую площадку, даже приходили помогать. Это было очень приятно. Строители с пониманием отнеслись к инициативе горожан и давали возможность поучаствовать в безопасных работах, - рассказал Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ Норильска по благоустройству.

Сейчас сотрудники подрядной организации убирают мусор и озеленяют территорию в 1000 м2. Кстати, они не забыли вернуть на родные места кусты и деревца, что росли здесь до стройки.

Все эти работы ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», общая сумма средств, выделенных в этом году, составила 59 миллионов рублей, в том числе на Центральный район – 24 миллиона. В основном это деньги федеральной казны, частично – края и города. Муниципальный контракт предусматривал завершение работ 30 сентября, но подрядчики справились значительно раньше.

- Мы понимали, что к 1 октября уже может быть холодно. А хотелось, чтобы жители успели оценить новенькую площадку, пока держится тепло. Строители пошли нам навстречу и завершили работы на полмесяца раньше, не роняя при этом качества. То же самое могу сказать о подрядчиках, работавших ещё на двух объектах, благоустроенных этим летом в рамках «Формирования комфортной городской среды»: в районе ул. Рудная, 35а, в Талнахе, где обустроили большую спортивно-игровую зону,и ул. Победы, 9-15, в Кайеркане, где завершили начавшийся в прошлом году проект, - пояснил Анвар Низамутдинов.

На кайерканской и талнахской площадках также завершены основные работы, подрядчик убирает строительный мусор, подготавливая территории к сдаче муниципалитету.

В УЖКХ отмечают, что установленное оборудование сниматься на зиму не будет: оно подбиралось с учётом особенностей норильской зимы. От снега предполагается очищать тропинки вручную или с помощью снегоуборочных машин – это будет зависеть от количества осадков. Есть планы и по очистке детских площадок.

А проект «Формирование комфортной городской среды» продолжается. Он рассчитан до 2024 года, и в будущем феврале горожан вновь ожидает голосование по выбору общественных территорий, которые будут преображаться. По итогам прошедшего в феврале этого года рейтингового голосования, норильчане выбрали три территории: в районе Талнахской, 48, Енисейской, 22 и 28, и Первомайской, 12, 14 и 16. Их благоустроят будущим летом. Полную информацию о проекте «Формирование комфортной городской среды» можно посмотреть в специальном разделе на сайте города.

- Сейчас разрабатывается проектная документация на три этих общественных пространства, надеюсь, жителям понравится конечный результат. После окончания срока действия программы мы планируем продолжать обустройство, сотрудничая с Минстроем края и федеральными профильными службами, - заключил Анвар Низамутдинов.