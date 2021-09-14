Завершено обустройство парковки возле перинатального центра

В прошлом году строители подготовили основание, демонтировали ростверк на месте нынешнего сквера, установили фундамент для архитектурной формы «Аисты». Затем отсыпали земляное основание, уложили бордюрный камень, установили опоры освещения и светильники. Всего были выполнены работы на сумму свыше 12 млн рублей.

Нынешним летом в сквере уложили тротуарную плитку, а на самой парковке, рассчитанной на 100 мест, - асфальт. Важно было, чтобы за год произошла естественная усадка грунта. На площадку нанесли дорожную разметку, новенькие газоны заполнили местным грунтом и высадили на них траву.

- На покрытие парковки даётся пятилетняя гарантия, - пояснила Зоя Виноградова, начальник технического отдела управления «Норильскавтодор». - Последний штрих в обустройстве сквера - установка малых архитектурных форм - урн и скамеек. Привезти их мы планируем к 25 сентября.

Затраты на полное обустройство парковки составили около 25 млн рублей.