МАУ ИЦ «Норильские новости»

Завершилась реконструкция детского сада на Московской, 18

Завершилась реконструкция детского сада на Московской, 18

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Завершилась реконструкция детского сада на Московской, 18

Бывшая «Искорка» вновь откроет свои двери для юных норильчан, но уже как второй корпус «Северка». Готовый к сдаче объект посетил исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев.

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История «Искорки»

Открытая в 1986 году «Искорка» исправно выполняла свои функции вплоть до перестроечного периода, когда норильчане массово покидали Север. Как и многие другие дошкольные учреждения, этот детский сад закрыли за ненадобностью, а здание приспособили под другие нужды. Чего тут только не было: и филиал одного из вузов, и фитнес-центр, и юридическая контора. Решение вернуть ему былой функционал в администрации города приняли ещё в 2013-м, разработали проектно-сметную документацию, но денег на реконструкцию не нашли. А когда деньги появились, выяснилось, что разработанный проект не соответствует новым требованиям.

- С этим садиком были такие же проблемы, как и с талнахской «Брусничкой». Финансирование на данные объекты появилось только в 2017 году, когда все технические решения, принятые несколько лет назад, морально устарели, - рассказал Дмитрий Самородов, начальник УКРиС. - Возникла необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию на реконструкцию здания, а также прохождение повторной государственной экспертизы. Положительное заключение мы получили в сентябре, и подрядной организации пришлось приложить немало усилий, чтобы выполнить работу в кротчайшие сроки. В настоящее время строительно-монтажные работы и благоустройство территории полностью завершены. На днях мы совместно с государственными инспекторами службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края провели комплексный осмотр здания. Замечаний у нас нет.

Долгожданный

Нет замечаний к проделанной подрядчиком работе и у исполняющего полномочия главы города Норильска Николая Тимофеева.

- Детский сад готов к вводу в эксплуатацию. Он

точь-в-точь похож на недавно открывшийся в Талнахе второй корпус садика «Брусничка». Мы сейчас занимаемся оформлением документов и приёмкой у подрядчика всего объёма работ, - отметил он.

Управление общего и дошкольного образования тем временем завозит необходимое оборудование. И в скором времени второй корпус «Северка» встретит маленьких норильчан.

- К нам поступает много обращений по поводу работы дошкольных учреждений. В том числе и в связи с ремонтными работами. С вводом в эксплуатацию данного объекта мы снизим напряжённость в этом вопросе, - добавил Николай Тимофеев.

Сегодня в очереди в детский сад числятся 3900 детей в возрасте до трёх лет. Из них 2700 ещё не достигли полутора лет.

Новый садик рассчитан на 236 детей - 11 групп, четыре из которых для воспитанников младшего дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет. Списки будущих «северков» уже составлены. Подобран и персонал учреждения.

Исполняющий полномочия главы города дал поручение не затягивать с открытием и по возможности сделать это в начале следующего года.

Вниманию новосёлов

На реконструкцию детского сада понадобилось 211 миллионов рублей. Сумма внушительная, но и работа проделана огромная. Меняли в буквальном смысле всё: полы, стены, потолки, систему ТВС, вентиляцию и электропроводку. По сути, не тронутой осталась только сама коробка детского сада.

Серьёзные изменения претерпел плавательный бассейн сада. Рабочим пришлось увеличить площадь ванны и усилить плиты перекрытий между этажами, чтобы они выдержали больший объём воды. Также выполнили перепланировку помещения: по современным требованиям должны быть оборудованы отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, а также фельдшерский кабинет.

Стоит добавить, что новый детский сад примет воспитанников с особенностями здоровья. Уже закуплено оборудование для малышей с нарушениями

опорно-двигательного аппарата. Планируется работа с детьми, у которых тяжёлые нарушения развития речи, а также открытие первой в Норильске группы для дошкольников с нарушениями аутистического спектра.

Текст Егор Тулновский
Фото Ирина Яринская
18 ноября в 13:45 350
Детский садСеверок
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