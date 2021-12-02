Завершилась реконструкция второго корпуса детского сада № 1 «Северок»

- Это будет один из самых лучших детских садов в Норильске, - сказал глава Норильска. - Здесь провели ремонт с использованием современных техпроцессов, закупили прекрасные игрушки и установили лучшее оборудование. Мы не стали откладывать его открытие на 2022 год, поставив задачу максимально ускориться. Коллеги не подвели. Благодарю всех, кто принял участие в обустройстве и вводе объекта в эксплуатацию. Большое спасибо коллективу «Северка», вложившему частичку своей души в подготовку учреждения к работе.

Реконструкция бывшего детского сада № 85 «Искорка» началась в 2018 году. Здание на ул. Московской, 18, было построено в 1986 году, но в 1990-х сад закрыли. Позже в нём размещался филиал Ленинградского государственного университета, площади арендовали различные клубы, кружки и спортивные объединения. Затем арендаторов расселили, но работы пришлось отложить, и здание долгое время пустовало. Финансовая возможность отремонтировать его появилась только три с половиной года назад. Сложность заключалась ещё и в необходимости прохождения государственной экологической экспертизы, установленной для всех социальных объектов в Арктической зоне.

- В среднем этот процесс занимает порядка восьми месяцев. Но благодаря совместной работе с Советом Федерации и профильными министерствами, в частности с Министерством развития Дальнего Востока и Арктики, удалось добиться отмены данного условия, что пошло на пользу городу в целом, - подчеркнул Дмитрий Карасев.

- Детский сад рассчитан на 236 детей. Это 11 групп, из них четыре - для детей до трёх лет и семь - для ребят от трёх до семи лет. В процессе подготовки к открытию дошкольного учреждения мы учитывали специфику групп, которые здесь планировалось открыть. У нас имеется опыт работы с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата, будут приниматься во внимание особенности организации питания, например, на случай пищевой аллергии. Предусмотрены группы для ребятишек с тяжёлыми нарушениями речи и для детей с нарушениями аутистического спектра. Группа продлённого дня, работающая с 6 часов утра до 20 часов вечера предназначена для детей, чьи родители заняты на производстве и должны успеть пораньше отвести ребенка в садик, – поделилась заведующая детским садом № 1 «Северок» Анна Потейко.

В штате детсада состоят 68 сотрудников, из них 28 - педагоги: воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, два инструктора по физической культуре и два музыкальных руководителя.

Кадровый состав воспитателей формируется как из числа молодых специалистов, выпускников Норильского педагогического колледжа и педагогических вузов края, так и из педагогов с большим стажем работы. В «Северок» пригласили четырёх педагогов из других регионов России по программе привлечения дефицитных специалистов.

В дошкольном учреждении будут оказывать широкий спектр психолого-педагогических услуг воспитанникам и их родителям. Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в детском саду имеется необходимая материально-техническая база. Функциональные помещения детского сада оснащены современным оборудованием, удобной и комфортной мебелью, яркими игрушками. Работают бассейн, хореографический, спортивный и музыкальный залы, есть прогулочные веранды, сенсорная комната, оснащённые кабинеты специалистов.

Целостность образовательного процесса обеспечена в соответствии с программой, разработанной на основе федеральных государственных образовательных стандартов и примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.

На этом ввод в строй дошкольных учреждений не заканчивается. В рамках комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2024 года будут построены ещё два детских сада - в Оганере и Кайеркане.