Завершилось благоустройство спортивно-игровой площадки в Кайеркане на ул. Первомайской, 12-14-16

Работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» длились с 2021 года. Поэтапно строители возвели подпорную стену, пандус, зону воркаута с уличным спортивным оборудованием, полосу препятствий для сдачи нормативов ГТО, трибуну с сиденьями, установили ограждение мини-футбольной площадки и всего благоустраиваемого участка, уложили резиновое покрытие, в том числе на беговые и пешеходные дорожки.

- В этом году в ходе завершающего этапа проекта благоустроена детская игровая площадка с оборудованием, предназначенным в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; в основании площадки уложено резиновое покрытие; установлены опоры освещения. Территорию украсили четыре топиарных фигуры: слон, носорог, бегемот и горилла, - рассказал Дмитрий Маркиянов, и.о начальника Кайерканского территориального управления администрации Норильска. - Напомню, что за благоустройство данного участка отдали свои голоса 6,5 тысяч норильчан. На эти цели затрачено порядка 86 млн рублей, работы финансировались из трёх источников — местного, краевого и федерального бюджета, на долю которого пришлась основная масса средств. Отмечу, что в 2023 году подрядчики достойно справились со своей задачей.

Следить за порядком на площадке будут с помощью камер, установленных на близлежащих домах (уже заключён договор с местным провайдером). Дмитрий Маркиянов пояснил, что от жителей уже поступают жалобы на подростков, которые портят оборудование. Теперь найти нарушителей будет легче.

- К сожалению, ребята постарше зачастую небрежно относятся к состоянию новенькой площадки. У меня есть большая просьба: постараться сохранить то, что делалось для самих же кайерканцев, потому что восстановить всё быстро и в прежнем виде не всегда получается. Мы, со своей стороны, намерены проводить профилактическую работу в школах — надеемся, это поможет избежать случаев вандализма, - говорят в Кайерканском территориальном управлении.

Готовая площадка будет функционировать и зимой: с неё планируется вывозить снег, урны — очищать от мусора.

Между тем, Норильск продолжает участвовать в проекте «Формирование комфортной городской среды»: в этом году горожане голосовали за благоустройство будущих общественных пространств с 26 апреля по 30 мая. На голосование были выдвинуты три участка, два из них вышли в лидеры опроса.

Территория, прилегающая к Молодёжному центру в Кайеркане, получила наибольшую поддержку горожан — 7863 голоса. Проект будет реализовываться с 2024 года. Площадку планируется заасфальтировать, разместить на ней детские игровые и спортивные комплексы, лабиринт. Также здесь установят памптрек, трибуны для зрителей и две беседки с шахматными столами.

Проект благоустройства территории в районе домов № 9–11 на ул. Рудной в Талнахе победил в голосовании дважды, в 2022 и в 2023 году. В последний раз предпочтение ему отдали 7065 норильчан. Так что в следующем году в Талнахе появится новый стадион с беговыми дорожками и спортивным оборудованием для разных возрастных групп. Также в планах — обустройство скейт–парка и зоны тихого отдыха с беседками, освещением и озеленением.

Фото предоставлено Кайерканским территориальным управлением администрации Норильска.