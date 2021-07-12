Завершился первый этап Большой норильской экспедиции — 2021

Задачей первого этапа было исследовать качество вод.

«Мы отработали последнюю точку первой части Большой норильской экспедиции этого года, она находится в истоке реки Пясины. Основная междисциплинарная группа учёных заедет на территорию 15 и 25 июля. Они будут также брать пробы воды, донных отложений, будут изучать зообентос в воде, делать описания растительности и отбирать почвенный покров вдоль берегов, что в итоге может рассказать нам о том, есть ли экологическое изменение в данном месте», — рассказал младший научный сотрудник Западно-Сибирского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука (ИНГГ) СО РАН Сергей Шешуков.

Помимо отбора проб, исследователи успели замерить скорость рек и установить гидрологические створы. По полученным данным будет разработана цифровая модель, которая будет полезна и для других учёных. Следующий этап экспедиции стартует в конце июля. На Таймыр прибудут зоологи, почвоведы, гидробиологи, геохимики, ботаники и мерзлотоведы.

«Я проводил измерения быстроизменяемых параметров в пробе воды из реки Амбарной — содержания растворённого кислорода, водородного показателя, окислительно-восстановительного потенциала, температуры и общего содержания элементов в воде. Это всё измеряется сразу на месте с помощью специального прибора. Температура воды — 14 градусов. Общее содержание растворённых веществ — низкое, что соответствует достаточно чистой воде», — добавил старший научный сотрудник Новосибирского филиала ИНГГ СО РАН Алексей Еделев.