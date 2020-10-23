МАУ ИЦ «Норильские новости»

Завершён приём заявок от претендентов на должность главы города Норильска

Завершён приём заявок от претендентов на должность главы города Норильска

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Завершён приём заявок от претендентов на должность главы города Норильска

Приём документов на конкурс по отбору кандидатур закончился 23 октября.

Завершён приём заявок от претендентов на должность главы города Норильска

В итоге восемь кандидатов подали документы на участие. Напомним, что приём заявок осуществлялся с 24 сентября по 23 октября. Сам конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Норильска состоится 30.10.2020 г.

Избрание главы города Норильска относится к полномочиям городского Совета, соответствующее решение будет принято в ходе сессии парламентариев.

Фото из открытых источников
23 октября в 18:53 770
НорильскВ городе N
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