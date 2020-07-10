Завтра, 11 июля, на старом кладбище в районе улицы Нансена активисты проведут летнюю уборку

Субботник на этом погосте по инициативе общественников проводят с начала 2000-х. По традиции волонтёры, а среди них - старожилы города и молодёжь, приходят сюда в канун главных городских праздников, чтобы почтить память известных и безымянных норильчан, создавших наш город и комбинат. Работа начинается после общей поминальной молитвы на мемориале выдающегося норильского металлурга, бывшего главного инженера норильского комбината Владимира Вагановича Терпогосова. В июле этого года отмечается 106-я годовщина со дня его рождения.

Панихида, которая завершится возложением цветов на мемориалы известным норильчан, похороненных в центральной части погоста, начнётся в 13 часов.

Уборка будет проводиться в течение нескольких последующих часов. Организаторы, среди которых и журналисты «Заполярной Правды», приглашают всех неравнодушных горожан. С собой необходимо принести защитные маски, желательно - перчатки и мешки для мусора. Часть необходимого инвентаря у общественников имеется в запасе, и будет выдаваться желающим.

Сбор в 12.50 у входа на погост со стороны молельного дома. На все вопросы вам ответят по телефону 8-913-501-47-03.