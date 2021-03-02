Завтра из Сочи стартует экспедиция Русского географического общества (РГО) «РоссиЯ-2021»

Беспрецедентное по протяжённости и задачам путешествие вдоль границ нашей страны организовано Русским географическим обществом совместно с Федерацией спортивного туризма России и Министерством просвещения РФ. За 283 дня путешественники преодолеют более 34 тысяч километров, маршрут пройдёт по территории 50 российских субъектов.

По нему отправятся 11 человек - члены РГО, путешественники, фотографы. В регионах к ним присоединятся местные учёные и молодёжь, поэтому по маршруту запланировано много мероприятий. В ходе экспедиции совместно с Институтом географии РАН будут проводиться научные наблюдения и исследования. Участники соберут геологические и этнографические материалы для музейных фондов РГО. В ключевых городах экспедиционного маршрута пройдут лекции, спортивные мероприятия, выставки и молодёжные форумы.