Завтра – последний день уплаты имущественных налогов

Администрация Норильска и межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю напоминают, что срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов за 2020 год для физических лиц истекает 1 декабря 2021 года.

Налогоплательщикам необходимо оплатить налоги на основании полученных налоговых уведомлений или на основании данных в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте www.nalog.ru.

Напоминаем, что налогоплательщики, имеющие право на льготы по имущественным налогам, подают в налоговый орган заявление, а также вправе представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу. Перечень льготных категорий граждан размещён на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

При неуплате налогов в законодательно установленный срок налогоплательщику направляется требование об уплате налога. В случае неисполнения требования налоговый орган вправе обратиться в суд с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности и далее — в кредитные учреждения по месту получения дохода должником либо в службу судебных приставов.

Во избежание взыскания задолженности в судебном порядке рекомендуется своевременно исполнять свои налоговые обязательства.

По всем вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, можно обращаться по адресу: Норильск, ул. Талнахская, 34, операционный зал, окно 1. Режим работы: понедельник, среда — с 09.00 до 18.00, вторник, четверг — с 09.00 до 20.00, пятница — с 09.00 до 16.00.