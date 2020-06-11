Завтра, в День России, в Норильске пройдёт серия онлайн-мероприятий

Учреждения культуры Норильска подготовили для норильчан обширную онлайн-программу, посвящённую празднику.

«Культурный эфир «Краски России» пройдёт 12 июня в 14.00 в прямом эфире на YouTube канале Городского центра культуры для всех жителей Норильска. Начнётся прямой эфир с развлекательной онлайн-викторины в формате квиза, в которой смогут принять участие все желающие. Викторина будет посвящена истории, географии, современной культуре России и просто интересным фактам о нашей стране.

После окончания викторины начнется трансляция онлайн-концерта от вокалистов Норильска и представителей национально-культурных объединений города.

«Юбилейный» 12 июня организует дистанционный фестиваль «Таланты России». Девиз фестиваля – «Богата Россия талантами!». В фестивале может принять участие любой желающий, для этого нужно подготовить видео своего творческого номера: прочитать стихотворение о России; исполнить песню или танец; записать рассказ об интересной вещи, предмете народного промысла, который хранится в вашем доме, возможно, привезён из далёкого уголка нашей страны; записать мастер-класс по направлению какого-либо ремесла, сделать видеозапись приготовления блюда национальной кухни. Опубликуйте видео на страницах своих соцсетей с хештегом: #КдцТалантыРоссии.

С 12.00 в социальных сетях – Instagram, Facebook, ВКонтакте, а также на YouTube канале Культурно-досугового центра можно будет увидеть выступление творческих коллективов и национально-культурных объединений, которые познакомят с традициями и искусством своего народа.

Культурно-досуговый центр им. В. Высоцкого приглашает 12 июняпринять участие в праздничных онлайн-акциях и «посетить» онлайн-мероприятия, посвящённые Дню России в социальных сетях учреждения https://vk.com/kdcvisotskiy, https://www.facebook.com/kdcvisotsky, https://instagram.com/kdcvisotsky_talnakh.

Все события можно будет найти по хештегу: день России_в_Высоцком.

В 11.00 каждый желающий сможет с помощью своего мобильного устройства может присоединиться к патриотической акции «Я люблю тебя, Россия!», торжественно «принять» и «передать» из рук в руки символ нашей страны - флаг. Снимайте видео, выкладывайте в социальных сетях под хеэштегом: #деньРоссии_в_Высоцком или присылайте нам, а мы опубликуем его на наших страницах.

В 13.00 участники ансамбля танца «Выкрутасы» приглашают всей семьей принять участие в танцевальной акции «А мы такие…зажигаем!». Смотрите видео в социальных сетях и повторяйте за танцорами привычные и несложные движения. Обязательно публикуйте видеоотчёт по хештегу: #деньРоссии_в_Высоцком.

В 15.00 всем жителям предлагают принять участие в акции «Моя Россия!», в рамках которой все жители Большого Норильска могут в этот праздничный день надеть традиционный костюм своего народа или его элементы и опубликовать фото в социальных сетях с хештегами: #наденьнародноеТалнах, #наденьнародноеДеньРоссии.

В 17:00 зрителей ожидает онлайн-концерт творческих коллективов Культурно-досугового центра им. В. Высоцкого.

Кроме того, в эти дни на всех онлайн-площадках учреждения можно будет «посетить» виртуальную выставку участников конкурса «Фотодом» ко Дню России: фотографии природы, жителей, их будней, городских пейзажей, памятников и зданий.