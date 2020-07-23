МАУ ИЦ «Норильские новости»

Завтра в Норильске заканчивается полярный день. Впереди – белые ночи

Завтра в Норильске заканчивается полярный день. Впереди – белые ночи

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Завтра в Норильске заканчивается полярный день. Впереди – белые ночи

Завтра в Норильске заканчивается полярный день. Впереди – белые ночи

25 июля на широте Норильска завершается полярный день. С завтрашнего дня и до 15 августа солнце будет ненадолго заходить за горизонт, оставаясь там всё дольше. В сентябре ночи вновь становятся длиннее.

23 июля в 15:39 1110
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