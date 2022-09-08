Завтра состоится пресс–конференция главы города Дмитрия Карасева

На традиционной пресс-конференции прозвучат наиболее актуальные темы, подготовленные представителями СМИ по результатам оценки происходящих в Норильске событий.

Дмитрий Карасев готов подробно ответить на волнующие граждан вопросы и сообщить о планах.

«Я всегда рад возможности донести информацию норильчанам, что называется, из первых уст. Очень ценю обратную связь с горожанами, ведь она как нельзя лучше отражает проблемы, которые могут возникать в тех или иных сферах, а значит, помогает ускорить их решение. Кроме того, мне поступает множество личных обращений, на которые также намерен отреагировать в ходе пресс-конференции. Средства массовой информации в этом плане являются связующим звеном между властью и жителями. Постараюсь отвечать на вопросы максимально подробно. Уверен, они будут разнообразными», — сказал Глава Норильска.

Все желающие смогут посмотреть пресс–конференцию в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» на странице администрации города Норильска. Трансляция начнётся 9 сентября в 10.00.