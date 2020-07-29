Заявочная кампания на участие в федеральном проекте благоустройства дворов продлена на месяц – до 17 сентября

Сроки увеличили в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Ранее подать документы необходимо было до 18 августа.

Напомним, в программе "Формирование комфортной городской среды" могут участвовать жители домов, которым предстоит проголосовать на собрании собственников жилья за участие в проекте и за согласие софинансировать мероприятия программы благоустройства: 2% по минимальному перечню и 20% - по дополнительному. Также от жителей ждут трудового участия при благоустройстве двора в виде субботников, в ходе которых можно помогать в окраске, озеленении, уборке двора. Помимо того на собрании должно быть выбрано ответственное лицо, которое позже обратится в УЖКХ Норильска с заявкой для вступления в программу, согласует дизайн-проект будущего благоустройства, примет участие в контроле проводимых работ и в приёмке готового двора.

- Минимальный перечень в абсолютном выражении составляет обычно от 300 до 800 рублей с квартиры за всю программу. 20% - уже другие суммы, бывают до 5 000 рублей в зависимости от площади занимаемой собственниками квартиры. Но решение, выбрать ли дополнительный или минимальный перечень – за самими жителями, - рассказала Татьяна Шульгина, заместитель директора УЖКХ администрации Норильска.

Она также напомнила, что минимальный перечень

по-прежнему включает асфальтировку двора и проезда к дому, установку урн и скамеек и энергосберегающих светильников. Дополнительный список подразумевает, помимо того, монтаж детской и спортплощадки либо организацию пешеходных дорожек. При этом дополнительные работы возможны только если во дворе уже проведены работы по минимальному перечню и всё оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

- В этом году расширены критерии отбора вхождения в программу. Появилось требование, согласно которому если двор образован несколькими домами, то в программе они должны участвовать все. Также жители должны проголосовать, помимо прочего, ещё и за текущий ремонт цоколя, крылечек, козырьки подъездов, возможно, покраску фасада дома-заявителя. Чтобы провести эту работу, надо, заручившись согласием большинства собственников жилья, обратиться в комиссию регионального фонда капремонта, чтобы в доме досрочно провели ремонт. Другой вариант – собственники обращаются в УК с просьбой взять кредит на эти цели, а после обращаются в региональный фонд за возмещением этих средств путём уменьшения платежей за капремонт. Это реально работающая практика, но у нас ни один дом таким способом ещё не воспользовался, - отметила она.

Важно, чтобы весь комплекс работ выполнили одновременно с минимальным или дополнительным перечнем работ. Помимо того в этом году появились новые требования к архитектурно-планировочным решениям дворов. Также комиссия учтёт сочетание цветов, красочность общего вида двора. Сохранились и некоторые прежние критерии отбора двора-участника. Например, преимущество будет иметь многоквартирный дом, где создан и работает совет многоквартирного дома, а уровень сбора за жилищно-коммунальные услуги выше, чем в других домах.

Более подробно критерии и условия участия в программе можно увидеть на официальном сайте города www.norilsk-city.ru, также можно проконсультироваться у специалистов по телефонам: 437040 доб. 2521, 437040 доб. 2525.