Здание АБК лыжной базы «Оль-Гуль» признано аварийным и будет закрыто

- Я ознакомился с отчётом мерзлотной организации, которая, проведя соответствующие исследования, признала здание аварийным. И сразу же принял решение в целях безопасности закрыть АБК. Но не насовсем. Будем рассматривать возможность сохранения здания, проведя определённый комплекс работ. Понимая, что лыжная база норильчанами крайне востребована, прорабатываем разные варианты, при которых выдачу спортивного инвентаря удастся продолжить - например, оборудовать пункт выдачи лыж на территории «Оль-Гуля». Возможно, лучшим вариантом будет организация такого пункта на «Заполярнике» - так, норильчане, получив лыжи в АБК стадиона, могут поехать на базу и покататься. Подчеркну: лыжные трассы не закрываются, речь идёт только о здании, - пояснил градоначальник.

Дмитрий Карасев отметил, что если бы здание было своевременно оборудовано термометрическими датчиками, специалисты могли бы, оперативно среагировав, предотвратить деформацию.

Глава напомнил, что в этом году администрация города вместе с «Норникелем» и Заполярным государственным университетом создала научный центр по изучению мерзлоты. И уже начались работы по бурению термометрических скважин под жилыми домами.

- Будут устанавливаться датчики стабилизации и наклона, показатели с которых будут поступать в центр обработки данных. Специалисты смогут оценить состояние грунта под конкретным зданием и реакцию дома на возможное растепление и оперативно принять необходимые меры. До мая 2022 года планируется оснастить такими системами 53 дома, в перспективе весь жилой фонд должен быть оборудован датчиками, — рассказал Дмитрий Карасев.