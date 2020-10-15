Здание бассейна в Кайеркане преобразилось

Из года в год в городе преображается всё больше фасадов. Не стал исключением и плавательный бассейн в Кайеркане. Как и положено, рабочие успели в срок, до наступления холодов.

- На данном объекте полностью выполнена отделка фасада штукатуркой, сетка, а также утепление специальными составами, которые уже третий год наше управление внедряет на территории. Это жидкий состав, который наносят на поверхность в 1-2 слоя. А уникальность его в том, что слой толщиной в один миллиметр заменяет 50 миллиметров минеральной плиты, - подчеркнул Дмитрий. - Материал способствует утеплению фасадов и экономному потреблению энергоресурсов. И в завершение проведены шпатлёвание и окраска. Все работы были окончены ещё в сентябре.

Как пояснил, Дмитрий Самородов, технология утепления с новыми материалами, как правило, применяется для зданий с «гладким» фасадом, например с открытой кирпичной кладкой, так как такие дома промерзают через щели между кирпичами. А вот для утепления домов с панельными стенами применяются совсем другие технологии.

Контракт на ремонтные работы объекта на сумму 14 миллионов рублей был заключён в прошлом году. Помимо бассейна, в течение года работы выполнялись ещё на семи муниципальных объектах. Среди них - детский сад и школа в Талнахе, детский сад в Норильске и Талнахская музыкальная школа.

- Подрядчика мы выбирали тщательно. Как правило, мы сотрудничаем с компаниями, приезжающими из Красноярска. Но нам повезло, что в Норильске есть подрядная организация «АльфаДом», которая специализируется именно на фасадах. И с ними мы сотрудничаем уже не в первый раз. Потому для данного объекта мы выбрали «АльфаДом», - поделился Дмитрий Самородов.