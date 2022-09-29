Здоровый климат

Тёплый приём?

В медучреждении о ситуации знают, говорит Алексей Филимонов, технический директор норильской межрайонной больницы № 1, и объясняет, что в тот момент радиаторное отопление в здании действительно запущено не было:

— Но система отопления больницы складывается на 60% из воздушного отопления и на 40% из радиаторного. В тот период, когда поступила жалоба, мы не зафиксировали снижение уровня обогрева. Возможно, это субъективное мнение пациента, ведь у каждого человека своё понятие о комфортной температуре — у кого–то это +21 °С, у другого — +31 °С. В момент возникновения проблемной ситуации в здании работала приточная вентиляция. На техническом этаже расположены системы, в которых происходит первичная подготовка поступающего воздуха — его нагрев до комфортной температуры. Мы также исключаем теплопотери благодаря системе рекуперации тепла (это современная система вентиляции, которая круглый год обеспечивает приток свежего воздуха и вытяжку отработанного, — прим. авт.). Её мы эксплуатируем с 1990–х, в то время как по всей стране она стала широко применяться в 2000–2010–х.

Он поясняет, что температура в больничных стационарах колеблется от +21 °С до +24 °С, в узкоспециализированных помещениях, например операционных, — чуть выше, в соответствии с СанПиН. В больнице не скрывают — похолодания в палатах редко, но случаются, однако обычно это происходит в сильные метели из–за щелей в некоторых окнах.

— Да, оконные рамы сегодня — одна из проблем. Но мы начали заменять их энергосберегающими, в этом году установим порядка 500 штук (всего их в здании более 2500), — говорит Алексей Филимонов.

Следует отметить, что температура в палатах не зависит от старта отопительного сезона, поскольку местный комплекс не встроен в энергосистему города, можно сказать, что в больнице отопительный сезон не прекращается вовсе.

— Пока радиаторы холодные, мы, как я уже говорил, обогреваем помещения воздушным отоплением. В зимний период наблюдается недогрев сетевого теплоносителя в лечебном корпусе на 10–15%, так как горбольница территориально является крайним по району Оганер потребителем тепловой энергии от ТЭЦ. Проектом предусмотрена бойлерная, оборудованная двумя электрическими бойлерами суммарной мощностью 5 мВт, где и проводится догрев сетевого теплоносителя, — поясняет технический директор норильской межрайонной больницы № 1.

Автономность учреждения обеспечивают, кстати, две бойлерные (бойлерная — электрическая и дизельная котельная установка, используемая для поддержания тепла при аварии в перинатальном центре, — прим. авт.), две промышленные дизель–генераторные установки, отвечающие за бесперебойное электроснабжение. Одна работает на лечебный корпус больницы, другая — на перинатальный центр.

Температуру во всём медицинском учреждении контролируют датчики. В лечебном корпусе имеются порядка 2500 точек контроля (параметров температуры, влажности) и регулирования — не в каждой палате, но достаточно, по мнению специалистов, для отслеживания ситуации.

— В противном случае потребовалось бы порядка 7500 датчиков. Это сделало бы систему неповоротливой, — говорят в больнице.

Следят за показаниями датчиков и общим состоянием инженерных сетей специалисты диспетчерского центра медучреждения. Техник службы эксплуатации регулирует приточную вентиляцию и радиаторное отопление, ведёт технический мониторинг микроклимата в лечебном корпусе, следит за системами пожарной защиты, электроснабжения, газового медицинского снабжения и так далее.

Отсюда управляют освещением в общих коридорах больницы — свет включается в 08.00, а гаснет в 22.00, при этом индивидуальное освещение в палатах остаётся. Сюда же поступают сигналы о нештатных режимах работы технологического оборудования и аварийные. Алексей Филимонов говорит, что за смену их бывает от 200 до 500:

— Аварийными они только называются. Это поломки разной степени значительности, например, порвался ремень на приточной системе вентиляции. Техник получает сигнал и сообщает оперативному персоналу по направлениям (электрика, газовая служба и др.), который уже определит более конкретно причину поломки и исправит её.

Лифты будут. Нужны люди

Сегодня городская больница готовится к крупным техническим изменениям. В первую очередь это касается парка лифтового оборудования. Об этой проблеме в городе наслышаны.

— Восстановление парка лифтов для нас очень острая тема, так как по проектному решению межуровневое перемещение пациентов и сотрудников предполагается только при их помощи. Сейчас в лечебном корпусе имеются 13 лифтов, 10 из них по–прежнему эксплуатируются, два остановлены (ещё один изначально не предназначен для перевозки пассажиров). Последние два мы планируем заменить. Ещё два из тех, которые сегодня эксплуатируются, модернизируем. Возможно, мы закрыли бы вопрос в этом году, но в связи с геополитической обстановкой производитель лифтов OTIS временно ушёл с российского рынка. Только в конце августа появилась информация, что в консорциуме возобновляет работу завод в Санкт–Петербурге. Так что, надеемся, произвести замену удастся уже в будущем году, — рассказал Алексей Филимонов.

Есть большие планы по косметическим ремонтам и обновлению технического оснащения. В частности в рамках совместной благотворительной программы министерства здравоохранения Красноярского края, администрации Норильска и «Норникеля» на 2022–2023 годы запланирован ремонт кровли лечебного корпуса и капитальный ремонт хозяйственного корпуса, покрытия не обновляли последние 30 лет. Также ожидается приобретение технологического оборудования для пищеблока и прачечной (больница сама обрабатывает весь мягкий мединвентарь — от врачебных халатов до постельного белья для пациентов), на это выделено порядка 10 млн рублей.

— В рамках модернизации мы составили сверхплан, позволяющий нашему медучреждению преобразиться, в том числе внешне. В частности прорабатываем проектно–сметную документацию для окраски фасада лечебного корпуса, обновления входной группы. Она, как показал опыт эксплуатации, не вполне подходит для наших климатических условий. Порой в помещении фиксируется понижение температуры до +18 °С. Поскольку часть ремонтов попадает в область капитальных, необходимо создать проекты, пройти госэкспертизы, а на это нужно время, — добавил техдиректор учреждения.

Отдельная проблема сегодня — дефицит технических кадров. Больница готова принять на работу мастеров разного профиля — от слесарей газового оборудования до маляров и плотников. Фактическая наполняемость техслужб медучреждения — от 40 до 60%.

— Мы много лет сотрудничаем с учебными заведениями города всех уровней и приглашаем абитуриентов для прохождения практики, готовы брать людей без опыта работы. Мы понимаем, что многие, набравшись у нас опыта, могут уйти в другие места на более высокий оклад, — признаёт Алексей Филимонов. — И мы согласны выступить стартовой площадкой для начала карьеры, взяв людей в начале их трудового пути, и обучить всему, что должен знать настоящий профессионал.