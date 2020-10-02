Зелёным курсом

Как отметил глава «Норникеля», чтобы выяснить причины разлива нефтепродуктов, были привлечены лучшие научные силы и компании, российские и зарубежные, которые таким опытом обладают. В частности, была проведена так называемая Большая норильская экспедиция силами Сибирского отделения Российской академии наук. В ней приняли участие сотрудники 14 ведущих научных организаций страны. «Мы узнаем об их результатах. Окончательные выводы делать еще рано. Но здесь совершенно очевидно сочетание факторов», — сказал Владимир Потанин. Главными причинами аварии он назвал таяние вечной мерзлоты и некачественно выполненный в начале 1980–х проект по установке резервуара.

В компании приняли решение провести мониторинг принадлежащих ей 600 производственных объектов, расположенных на Таймыре. «Но я прошу с пониманием отнестись к тому факту, что здесь «Норникель» хозяйствует на территории, которая примерно сопоставима с территорией Бельгии, — подчеркнул Владимир Потанин. — И там — десятки предприятий, сотни промышленных объектов, поэтому ни один хозяйствующий субъект не может полностью исключить различного рода неприятности. Вопрос просто в том, как их максимально предотвращать и как с ними потом по факту бороться».

По поводу уроков, вынесенных после аварии, глава «Норникеля» отметил, что забота об экологии всё больше выходит на первый план. «Для меня, например, важным выводом явилось то, что риски, связанные с экологией, не то чтобы у нас не учитывались — они просто по приоритетам стояли не там, где должны стоять, — признался он. — А они должны стоять на первом месте. Мы в свое время поставили в очень высокий приоритет, например, вопросы смертности и потери трудоспособности как итог работы по промышленной безопасности, а экологические риски явно недооценены. Сейчас идёт эта переоценка». Идёт она, по мнению Потанина, и в государственных органах. «Норникель» заключил соглашения о взаимодействии с Ростехнадзором, Росприроднадзором, Министерством природных ресурсов РФ. Сотрудничество с государственными ведомствами поможет разобраться с последствиями аварии, уверен глава «Норникеля».

Компания не только ликвидирует последствия разлива топлива, также принято решение полностью восстановить экосистему.

«Качественно ликвидировать последствия аварии — это для меня важный вопрос, — подчеркнул Потанин. — Я хорошо помню слова президента: «Тут надо не быстренько прибраться для виду, а сделать всё по–человечески». И компания делает всё возможное, чтобы выполнить свои обязательства в этом направлении. «Как нам кажется, мы работаем добросовестно и вдумчиво и средств не жалеем, — считает глава «Норникеля». — Что касается штрафа, который является наказанием компании за такую аварию, — он должен быть, но должен быть справедливым. А это значит — надо точно понимать, сколько топлива попало в водоёмы. По нашим данным, это в полтора раза меньше, чем заявлено в первичном акте. Соответственно,необходимо провести экспертизу. А ведь могло быть ещё хуже, если бы нефтепродукты попали в Карское море, но «Норникелю» удалось остановить эту угрозу, констатировал Потанин.

И ещё он отметил, что ни одна страна не может гарантировать, что на её территории никогда не будет никакой техногенной катастрофы. А вот способность ликвидировать последствия таких аварий говорит о силе, а не о слабости, уверен глава «Норникеля».

Рассказал Владимир Потанин и об экологических программах, реализуемых компанией в последние годы: «Мы закрыли никелевый завод в Норильске, сократили на 30 процентов выбросы серы в городе. Сейчас занимаемся закрытием плавильных цехов на границе с Норвегией, которые с 1939 года загрязняли и российскую, и норвежскую территории. Причём делаем все очень корректно и социально приемлемо. А общая сумма, которую мы потратим на обеспечение улавливания всех выбросов серы, возросла и уже превышает 250 миллиардов рублей. По мере развития проекта возникают новые проблемы, он расширяется, усложняется, и расходы на него растут. Но мы продолжаем его реализовывать. К 2023 году мы в два раза, почти на 50 процентов, снизим выбросы серы, а к 2025 году — на 90 процентов».

Кроме того, ещё 100 млрд рублей, по словам Потанина, компания потратила на мероприятия по промбезопасности. Это расходы, связанные с таким понятием, как «устойчивое развитие компании», которое предполагает, в том числе экологическую корректность и безопасность труда.

«В течение ближайших 5–7 лет «Норникель» должен перейти на более высокие стандарты устойчивого развития и в идеале произвести своего рода ребрендинг компании, превратив её из загрязнителя Арктики в компанию, которая содействует зелёной экономике, — заявил Владимир Потанин. — Производство наших металлов для батареек, для катализаторов — это как раз и есть вклад в зелёную экономику. Получается, что мы сейчас пока в таком противоречивом состоянии: с одной стороны, производим то, что нужно для зелёной экономики, с другой стороны, сами являемся загрязнителем. Мы уберём эту составляющую — где мы загрязнители — и сможем произвести ребрендинг нас как зелёной компании.