«Зелёный патруль» в Дудинке открыл трудовую смену

В этом году количество участников отряда старшеклассников увеличилось вдвое. На протяжении месяца 80 юношей и девушек будут очищать от мусора общественные и придомовые территории Дудинки. Рабочее время экологического десанта составит четыре часа в день, сообщается на сайте администрации Дудинки.

Работу отряда организует отдел молодёжной политики и спорта комитета культуры, а наиболее загрязнённые участки города, требующие очистки, намечает комитет ЖКХ городской администрации.

Ребята уже побывали на первом собрании, узнали предстоящий распорядок дня и прошли инструктаж.

На фото: работа "Зелёного патруля" в предыдущие годы