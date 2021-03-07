​«Зелёные» перспективы

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин во время рабочей поездки в Норильск осмотрел строительную площадку объектов «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе.

Стоимость программы оценивается в 250 млрд рублей и предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства, строительство мощностей по утилизации диоксида серы с внедрением необходимых инфраструктурных проектов. Все этапы входят в федеральный проект «Чистый воздух» и являются его крупнейшим мероприятием.

Для снижения выбросов диоксида серы в Заполярном филиале «Норникеля» реализуется комплексная программа модернизации производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов. Она носит название «Серная программа» и является крупнейшим экологическим мероприятием компании, не имеющим аналогов в мире.

Принятые технологии утилизации диоксида серы для «Серной программы» учитывают особенности рудной базы Норильского промышленного района, применяемые пирометаллургические процессы, а также логистические ограничения Норильска — отсутствие внешнего железнодорожного сообщения, ограниченный период навигации по Енисею, межнавигационный период в порту Дудинка Заполярного транспортного филиала «Норникеля», при котором возможно только авиасообщение, сложные условия логистики по Северному морскому пути.

После 2023 года выбросы планируется сократить не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2015 годом, после 2025–го — почти на 90 процентов, то есть фактически в 10 раз.

На строительстве в круглосуточном режиме задействовано более 600 рабочих и специалистов, привлечено около 40 единиц спецтехники. После реализации второго этапа «Серной программы» только на Медном заводе будет улавливаться порядка 99 процентов выбросов, что соответствует мировому уровню экологических стандартов.

По оценке Владимира Потанина, строительство на НМЗ развёрнуто в полном масштабе, несмотря на некоторое отставание, связанное с пандемией, которое по разным элементам проекта составляет около 6 месяцев. Однако проектный офис строительства представил план, который позволит нагнать сроки. В настоящее время полным ходом идёт набор рабочей силы, рассматриваются дополнительное привлечение подрядных организаций, наращивание темпов за счёт применения оригинальных технических решений и современных производственных технологий.

В июне этого года должно состояться заседание инвестиционного комитета, который запустит аналогичный проект на Медном заводе в Норильске. Таким образом, вторая часть обязательств «Норникеля» должна быть инициирована в ближайшее время.

«С помощью ряда оптимизационных технологий, как мы и планировали, к концу 2022 года «Серная программа» должна начать работать, — сказал Владимир Потанин. — А в течение 2023–го — выйти на плановые мощности. Мы подтверждаем все свои обязательства по превращению Норильска в чистый город, а «Норникеля» — в «зелёную» компанию».