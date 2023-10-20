МАУ ИЦ «Норильские новости»

Земельный участок на ул. Талнахской, 76, примут в муниципальную собственность

Земельный участок на ул. Талнахской, 76, примут в муниципальную собственность

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Земельный участок на ул. Талнахской, 76, примут в муниципальную собственность

Этот вопрос в числе прочих обсуждался на заседании депутатской комиссии по бюджету и собственности.

Земельный участок на ул. Талнахской, 76, примут в муниципальную собственность

На данный момент этот участок находится в государственной собственности Красноярского края. Его предлагается принять в муниципальную собственность. Данная территория площадью 1763 м2 включена в перечень участков, подлежащих благоустройству в рамках концепции озеленения Норильска.

Отметим, что таких участков будет много, но включаться в концепцию они будут постепенно, по мере проведения кадастровых работ.

Заслушав информацию по указанному вопросу, члены комиссии по бюджету и собственности одобрили принятие в собственность земельного участка и рекомендовали принять соответствующее решение на ближайшей сессии городского Совета.

20 октября в 18:16 450
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