Земли, загрязнённые в результате разлива дизтоплива в 2020 году, восстановлены

Об этом во время визита в Норильск рассказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края. На днях он провёл рабочую встречу по результатам рекультивационных мероприятий, организованных в 2021 и 2022 годах, в зоне аварийного разлива.

В рамках визита он также представил запуск передвижной экологической лаборатории ЦРМПиООС, с помощью которой будут оценивать состояние воздуха в Норильске, чтобы надзорные органы могли принимать оперативные меры при выявлении нарушений норм. Подробнее о том, как будет организована работа лаборатории, «Заполярка» расскажет в следующем номере.

Подводя итоги своего визита в наш город, министр отметил, что сейчас видны результаты работы, которая проводилась на территории предыдущие два года.

- Полтора года Норильская топливно-энергетическая компания занималась рекультивацией загрязнённых земель. 17 декабря правительством края было принято постановление о нормативе остаточного содержания загрязняющих продуктов в почве. Мы зафиксировали, что результаты, которых добилась компания, укладываются в эти нормативы, потому администрация Норильска работы приняла, и земли считаются восстановленными, - пояснил Павел Борзых.

Однако ещё продолжатся очистка водных объектов, загрязненных в результате аварии: ручья Безымянный, рек Амбарной, Далдыкан, части Пясино. Некоторые работы выполнены в прошлом году: на участке длиной 35 км провели изыскательские работы, а в 2022 и 2023 годах должны закончить разработку проектно-сметной документации и приступить к рекультивации на данной территории.

Помимо того, на совещании обсудили, какие работы потребуется провести в нынешнем году, чтобы привести в надлежащий вид и вернуть на исходное место почву, вывезенную с мест разлива на полигон.

Павел Борзых также добавил, что НТЭК ещё предстоит утилизировать оборудование, используемое на рекультивационных работах (заградительные боны и другое), а также сорбент. Сделать это предстоит до конца года.

- На встрече мы обсудили и трёхстороннее соглашение компании «Норникель», правительства края и Сибирского федерального университета, чьи специалисты работают чуть дальше от места разлива. Соглашение предусматривает, что коллеги из СФУ изучают территорию и предлагают способы скорейшего её восстановления, - добавил министр.

В свою очередь глава Норильска Дмитрий Карасев рассказал, что рекультивацию предваряла большая работа по уточнению границ земельных участков, поскольку проект работ делался зимой. Весь комплекс мероприятий – от определения границ, внесения изменений в проект рекультивации, осмотра очищаемых земель до отбора проб вёлся специалистами компании «НТЭК» в сотрудничестве с коллегами из администрации города, а также отдела экологии министерства.

- Как уже отметил министр, результаты проб показали остаточные загрязнения, потому работы не принимались, пока не были утверждены правительством края нормативы загрязнений. Результаты проб оказались ниже этих показателей. И тогда работы по рекультивации были приняты. Но остались ещё земли, которые предстоит восстановить, - пояснил градоначальник.

Дмитрий Карасев напомнил, что в администрации города создано управление экологии, в задачи которого входит контроль не только за рекультивацией, но и ликвидацией несанкционированных свалок в окрестностях города, а также проведение озеленения, вывоз брошенного автотранспорта. Так, в 2021 году на средства штрафа, заплаченного компанией «НТЭК», очищено 17 га земель (три крупных участка), которые долгое время были загрязнены несанкционированными отходами.

- Сегодня сотрудники управления работают над концепцией озеленения города. В частности, в нынешнем году за счёт всё тех же средств штрафа НТЭК будут проведены работы на сумму примерно в 200 млн рублей. Эти деньги пойдут на озеленение и очистку захламленных территорий. Результаты мы сможем увидеть ближе к осени, - заключил глава города.