Земля заботы нашей

От эмоций к доказательствам

Заседание организовано Общественной палатой Норильска при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. На нём рассматривались вопросы изучения вреда, причинённого экосистеме Таймыра в результате аварии на ТЭЦ–3, а также план мероприятий по оказанию содействия социально–экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов Таймыра в связи с нанесённым ущербом традиционному природопользованию. Обсуждение проходило с участием представителей ведущих научных институтов в сфере экологии, биологии и этнографии.

Открывая заседание, Наталья Солодовник, председатель Общественной палаты Норильска, отметила, что сейчас необходимо разобраться в ситуации, подвести итоги проведённых мероприятий, а также понять, что ещё предстоит сделать:

– У каждого уже сложилось своё мнение, собственное отношение к этой теме. В настоящий момент к городу привлечено пристальное внимание. Очень важно, чтобы имеющаяся картина, основанная на эмоциях и рассуждениях, всё–таки была дополнена научной доказательной базой и методологией, чтобы она стала более подробной и понятной. Без этого мы не сможем сделать правильные выводы и выработать план дальнейших действий.

Приветствуя участников круглого стола, исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев, заявил:

– Я как руководитель города несу ответственность за всё происходящее здесь и буду делать всё возможное для предотвращения подобных ситуаций. На сегодняшний день завершены все основные мероприятия аварийно–спасательных работ по ликвидации разлива. Я благодарен каждому спасателю, каждому волонтёру, каждому кто помогал в ликвидации последствий аварии.

Технологии в действии

С докладом о ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на ТЭЦ–3 выступил Сергей Липин, генеральный директор Норильско–Таймырской энергетической компании:

– Для обеспечения сепарации водно-топливной смеси НТЭК закупила специальное оборудование, пригласила иностранных специалистов из Норвегии и Казахстана. Мы привлекли специализированное профессиональное аварийно–спасательное формирование «Природа», которое выполняет щадящую промывку берегов водоёмов со сбором вымываемых нефтепродуктов и последующей обработкой их сорбирующим материалом. Также мы транспортировали собранную с реки Амбарной топливно–водяную смесь на временную площадку по гибким трубопроводам общей протяжённостью более 40 километров. Это беспрецедентная для нашей страны операция, связанная с передачей продукта по временному каналу на столь дальнее расстояние.

На берегу

Специалисты спасательного формирования «Природа», прибывшие из республики Коми, занимаются очисткой водоёмов, берегов рек, в том числе рекультивацией пострадавших в результате разлива топлива земель с середины июня. Сейчас они очищают два больших участка. Один отряд обрабатывает территорию рядом с ТЭЦ–3, на которую пришлась основная техногенная нагрузка, второй — базируется в районе реки Амбарной, примерно в 11 километрах от места разлива топлива. Каждый отряд насчитывает десять специалистов аварийно–спасательного формирования и столько же представителей НТЭК. Подразделения оснащены новейшим оборудованием, предназначенным для ликвидации последствий подобных ЧП.

– Мы уже проделали огромный объём работы в районе ТЭЦ–3, нам удалось очистить 16000 квадратных метров земли. С территории непосредственного разлива топлива перешли к ручью Безымянному, по которому планомерно продвигаемся до места стоянки второго отряда на реке Амбарной, — рассказал Евгений Новосельцев, старший командир формирования СПАСФ «Природа».

Завершить все работы специалисты планируют до наступления холодов. В настоящий момент самый сложный участок пройден. А ведь здесь пришлось не только ставить боновые заграждения и очищать берега, но и вымывать из нижнего слоя почвы остатки нефтепродуктов. Делалось это с помощью глубинной промывки нижнего слоя грунтов.

«Норникель» и СО РАН договорились о реализации долгосрочной программы ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске, а также о выработке правил промышленного производства в Российской Арктике.

— В чём заключается эта процедура? Насосы непрерывно качают воду из реки и под низким давлением подают на промывные стволы, которые уходят в грунт примерно на метр, — раскрывает секрет технологии Евгений Новосельцев. — Участок хорошо промывается, затем установка перемещается на 15–20 сантиметров. Главное — учитывать рельеф местности: стволы нужно устанавливать так, чтобы можно было контролировать сток воды, и она не растеклась в беспорядке, а шла именно к боновым заграждениям. Для того, чтобы лучше затопить участок, мы используем мобильные разбрызгиватели. В результате топливо, оставшееся в почве, вымывается на поверхность. Сбор нефтепродуктов выполняется с помощью так называемых бонов — специальных ловушек, установленных на водоеме и водооттоках. Уловленные нефтепродукты обрабатываются сорбентами, собираются и сжигаются в специальных установках.

Летом, в полярный день, специалисты трудились круглосуточно в две смены, сейчас работы по очистке берегов начинаются с первыми лучами солнца и длятся до заката, а вот мобильные сжигающие установки, уничтожающие отработанный сорбент, эксплуатируются и ночью.

Что касается уже очищенных территорий, эксперты проводят там серьезную работу, нацеленную на полное восстановление почвы. Для этого на вооружении у отрядов имеется весь необходимый инвентарь — от грабель и лопат до мотоплугов и оросителей.

– После очистки почвы мы вспахиваем участок, вносим удобрения и сеем три вида трав. В частности, однолетний овёс, он неприхотлив и довольно быстро растёт. Это нужно для того, чтобы сформировать микроструктуру почвы, — поясняет Евгений Новосельцев. — Кроме того, овёс впоследствии даст дополнительные питательные вещества для многолетних растений. Помимо прочего, мы ещё и поливаем восстановленные участки с помощью автономных оросителей. Поскольку нынешнее лето было достаточно сухим, растениям не хватает влаги. В общем, почву мы максимально восстановили и подкормили, а дальше всё сделает сама матушка–природа. Через два–три года здесь будет прекрасный зелёный участок. Собственно, результаты нашей работы уже видны. Самую раннюю траву мы посеяли месяц назад, и теперь она взошла. Даже там, где работы закончили совсем недавно, проклюнулись первые ростки.

На реке Амбарной ведутся такие же работы, что и около ТЭЦ–3, но более масштабные. В районе ТЭЦ–3 воды мало, поэтому и боновые заграждения довольно компактные. Зато там достаточно снегоболотоходов. А на большой воде для установки бонов, отсыпки и последующего сбора сорбентов используются уже лодки и катера на воздушных подушках. Берега реки в основном песчаные, поэтому для рекультивации требуется грунт и значительно большее количество удобрений. Впрочем, специалисты «Природы» уверены, что накопленный почти за три десятилетия опыт подобной работы принесёт свои плоды, и в следующем году мы с вами уже увидим покрытые зеленью берега Амбарной.

Научная основа

О том, какие меры уже включены в комплексный план по восстановлению экосистемы, развитию традиционного природопользования коренных малочисленных народов Таймыра, рассказал старший вице–президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров. В их число входит строительство на Таймыре цеха по переработке оленины, цеха по переработке рыбы и рыбозавода, приобретение двух рефрижераторных установок и строительство этнокомплекса с мастерскими, где будут шить изделия из меха. Перечень этих мер не является завершённым и в дальнейшем может пополняться.

– К работе над комплексным планом мы будем многократно возвращаться, этот документ требует дополнений и улучшений в зависимости от текущей ситуации. Особенно ждём рекомендаций Большой норильской экспедиции — с тем, чтобы план был научно обоснован, — подчеркнул Андрей Бугров. — Он содержит большой блок исследовательских работ, в которых участвуют ведущие специализированные научные организации. На протяжении всего периода работ по ликвидации последствий аварии будет проводиться экологический мониторинг компонентов окружающей среды: почвы, поверхности водных объектов, биологических ресурсов. Уже завершён полевой этап работ Большой норильской экспедиции, цель которой — восстановить практику системного изучения региона, оценить масштаб изменений, произошедших за последние годы, выработать предложения по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности в Арктике, модель нового хозяйствования.

— В 2019 году на базе НГИИ создан Арктический центр, и параллельно — лаборатория мерзлотоведения. Мы настроены на долгую, эффективную работу на территории Норильска, на постоянный контроль вечной мерзлоты и мониторинг жилых объектов. Жанна Петухова, директор Арктического мерзлотного исследовательского центра

Напомним, учёные из 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук в начале сентября завершили полевой этап Большой норильской экспедиции и приступили к лабораторным исследованиям и анализу данных. В ходе полевых работ собрано несколько тысяч проб воды и грунта, образцов живых организмов и растений, проведены приборные измерения.

Сотрудничество с Сибирским отделением Российской академии наук будет продолжено. На прошлой неделе «Норникель» и СО РАН подписали соглашение о комплексном исследовании Арктики. Стороны договорились о совместной реализации долгосрочной программы ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске, а также о выработке правил промышленного производства в российской Арктике с учётом принципов устойчивого развития.

Реабилитация

Директор экологического фонда Сибирского федерального университета, член–корреспондент РАН Михаил Гладышев рассказал о выводах, полученных в ходе Большой норильской экспедиции, касающихся водных биоресурсов:

– Мы произвели расчёты так называемых верхних граничных условий, исходя из того, что будет, если все кормовые организмы в Амбарной, Далдыкане и Пясино погибнут. 68,4 млн рублей — это прямой ущерб водным и биологическим ресурсам, без учёта мероприятий по восстановлению. — сообщил Гладышев. — При предварительной обработке проб была отмечена сохранность кормовой базы, в какой степени — будет известно позднее. Для того чтобы рассчитать нанесённый урон по кормовой базе, нужно знать, как быстро она восстанавливается. Если сейчас выпускать мальков в воду, лишённую питательной основы, они просто умрут от голода. Ценность Арктических ресурсов не в количестве, а в качестве, и нужно сделать так, чтобы качественный продукт стал доступным для всего населения. Это и называется новыми методами хозяйствования. Поэтому я считаю, что в первую очередь стоит заняться рыборазведением в искусственной среде.

Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Александр Закондырин считает принципиально важным добиться полной реабилитации экосистем и ликвидировать ущерб, который по разным причинам был накоплен до разлива. Но это станет возможным только после снятия режима чрезвычайной ситуации, отметил он. — Когда появится план, официально рассмотренный на межведомственной комиссии, мы бы хотели обсудить его со специалистами разных компетенций прежде, чем его подпишет министр, — добавил Александр Закондырин.

Контроль и мониторинг

Не остался в стороне и вопрос с изменением климата и растеплением вечномёрзлых грунтов. Жанна Петухова, профессор кафедры экономики и менеджмента организации производства Норильского государственного индустриального института, доктор экономических наук, директор Арктического мерзлотного исследовательского центра, в своём докладе сообщила:

– В 2019 году на базе института был создан Арктический центр, и параллельно — лаборатория мерзлотоведения. Цель лаборатории — исследование грунтов на проблемных объектах, наблюдение за их состоянием, сравнение с архивными данными: насколько они изменились, и как быстро протекают эти изменения. Наша лаборатория обеспечена всем необходимым оборудованием для исследования грунтов. Собрана большая морозильная камера, где будут храниться образцы. На базе центра разработан информационно–аналитический модуль. Разрабатывается проект сети опорных скважин. Мы настроены на долгую, эффективную работу на территории Норильска, на постоянный контроль вечной мерзлоты и мониторинг жилых объектов.

Участники круглого стола подчёркивают, что произошедшая авария не имеет аналогов в истории Норильска и Таймыра как по масштабу разлива нефтепродуктов, так и с точки зрения общественного резонанса. «...Основные усилия необходимо сконцентрировать на полной ликвидации негативных экологических и социальных последствий, — говорится в резолюции заседания. — В дальнейшем необходимо обеспечить регулярный, полный и прозрачный мониторинг состояния экосистемы с последующей публикацией результатов для информирования общественности Норильска и Таймыра. Особую озабоченность вызывают риски, связанные с изменением климата и влиянием таких изменений на безопасность эксплуатации промышленных объектов, а также высотных зданий в жилом секторе — для их минимизации необходим постоянный контроль состояния вечной мерзлоты».

Кроме того, в Общественной палате Норильска подчеркнули, что экологический мониторинг является профессиональной сферой деятельности, требующей специальных знаний, соблюдения методик и проведения лабораторных исследований: «Достоверные результаты исследований почвы и воды могут быть получены и опубликованы только профильными научными институтами».