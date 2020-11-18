Землю северянам!

Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики. Это три региона полностью - Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также отдельные территории Красноярского края, Архангельской области, Республиках Коми и Карелия.

Успешный опыт гектара на Дальнем Востоке позволит для многих северян и тех, кто готов приехать на Север, создать свой небольшой бизнес, прежде всего в сфере туризма. При соответствующей региональной поддержке, получив арктический гектар, можно построить свою мини-гостиницу, туристический объект и, возможно, решить жилищные вопросы, считают эксперты.

В отличие от Дальнего Востока на территории Арктической зоны землю планируется предоставлять, в первую очередь, вокруг крупных городов - Мурманска, Норильска, Архангельска, а также других населённых пунктов.

Прогнозируется, что спрос будет повышен на территории, находящиеся вблизи существующих агломераций - населённых пунктов с развитой инфраструктурой, которая будет развиваться параллельно с развитием территорий, считают в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края.

Первыми смогут получить гектар жители арктических территорий, а по истечении шести месяцев - и из других регионов страны. Получить бесплатно можно будет участок земли размером до одного гектара сроком на пять лет, а затем оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать землю можно для строительства жилого дома или ведения бизнеса.

Большой интерес к программе «Арктический гектар» ожидается от жителей красноярской Арктики - представителей коренных малочисленных народов для реализации собственных проектов некочевого типа.

Создающий в самом сердце Таймыра первую в России ферму по одомашниванию овцебыков норильчанин Денис Теребихин высоко оценил возможность получения арктического гектара. Он рассказал ТАСС, что хотел бы получить участок вблизи посёлка Волочанка, где живёт и создаёт ферму.