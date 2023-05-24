ЗГУ приглашает на лекцию о современных тенденциях развития методов налогового контроля

В Заполярном государственном университете имени Н.М. Федоровского продолжается серия открытых лекций, посвящённых особенностям налогообложения горнодобывающих компаний. В зале ученого совета университета выступит Сергей Лавров, заместитель директора Налогового департамента – начальник управления налоговой экспертизы «Норникеля».

Лекции рассчитаны на широкий круг слушателей, поэтому к студентам и преподавателям могут присоединиться все жители Норильска, желающие узнать о современных тенденциях развития методов налогового контроля.

24 мая в 14:00

25 мая в 09:00

ЗГУ имени Н.М. Федоровского

ул. 50 лет Октября, д. 7, 1 этаж, аудитория 207