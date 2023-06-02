ЗГУ совместно с АНО «Цифровые инвестиции» приглашает всех заинтересованных на фестиваль Couple IT

Гостям фестиваля предложат поучаствовать в викторине, а айтишники, экономисты, энергетики и горняки, повышающие свой уровень в сфере айти вне учебной программы, представят лучшие проекты по следующим направлениям: Спортивное программирование; Открытый интернет; Открытый интернет для не айтишников; Data Scientist; Автоматизация бизнес-процессов.
Обсудим игры в рамках открытого интернета и на Unity, покажем экстремальное программирование на время, решение сложных производственных задач и представим, как повести бизнес-анализ в современных реалиях.
Эксперты:
Елена Николаевна Долженко, декан факультета электроэнергетики, экономики и управления ЗГУ; Игорь Сергеевич Беляев, заведующий кафедрой информационных систем и технологий ЗГУ; Елена Арнольдовна Дыптан, директор IT-куб.Норильск.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться