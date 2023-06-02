МАУ ИЦ «Норильские новости»

ЗГУ совместно с АНО «Цифровые инвестиции» приглашает всех заинтересованных на фестиваль Couple IT

ЗГУ совместно с АНО «Цифровые инвестиции» приглашает всех заинтересованных на фестиваль Couple IT

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ЗГУ совместно с АНО «Цифровые инвестиции» приглашает всех заинтересованных на фестиваль Couple IT

ЗГУ совместно с АНО «Цифровые инвестиции» приглашает всех заинтересованных на фестиваль Couple IT

Гостям фестиваля предложат поучаствовать в викторине, а айтишники, экономисты, энергетики и горняки, повышающие свой уровень в сфере айти вне учебной программы, представят лучшие проекты по следующим направлениям:

  • Спортивное программирование;
  • Открытый интернет;
  • Открытый интернет для не айтишников;
  • Data Scientist;
  • Автоматизация бизнес-процессов.
    • Обсудим игры в рамках открытого интернета и на Unity, покажем экстремальное программирование на время, решение сложных производственных задач и представим, как повести бизнес-анализ в современных реалиях.

    Эксперты:

  • Елена Николаевна Долженко, декан факультета электроэнергетики, экономики и управления ЗГУ;
  • Игорь Сергеевич Беляев, заведующий кафедрой информационных систем и технологий ЗГУ;
  • Елена Арнольдовна Дыптан, директор IT-куб.Норильск.
    • Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться
    2 июня в 15:44 240
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