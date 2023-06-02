ЗГУ совместно с АНО «Цифровые инвестиции» приглашает всех заинтересованных на фестиваль Couple IT

Гостям фестиваля предложат поучаствовать в викторине, а айтишники, экономисты, энергетики и горняки, повышающие свой уровень в сфере айти вне учебной программы, представят лучшие проекты по следующим направлениям:

Спортивное программирование;

Открытый интернет;

Открытый интернет для не айтишников;

Data Scientist;

Автоматизация бизнес-процессов.

Обсудим игры в рамках открытого интернета и на Unity, покажем экстремальное программирование на время, решение сложных производственных задач и представим, как повести бизнес-анализ в современных реалиях.

Эксперты:

Елена Николаевна Долженко, декан факультета электроэнергетики, экономики и управления ЗГУ;

Игорь Сергеевич Беляев, заведующий кафедрой информационных систем и технологий ЗГУ;

Елена Арнольдовна Дыптан, директор IT-куб.Норильск.