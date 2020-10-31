Женская дружба

Накануне собрания я созвонилась с Еленой Улановой, организатором мероприятия, и вскоре у меня в руках оказалась визитка: «Вечеринка женского клуба под кодовым названием «Леди в красном!»

Красное?! Я, как и многие женщины в наше практичное время, в повседневной жизни к этому цвету прибегаю крайне редко. У меня ничего красного нет. Помада, и та просрочена. Пометавшись немного по квартире, успокоилась и приготовила своё любимое платье — синее в горох.

На месте гостей встречали две феи в красных нарядах с улыбками и маленьким комплиментом — бутоньеркой. Заботливо повязав презент мне на запястье, пригласили в зал. «Ну вот, — подумала я, — теперь и у меня есть красный элемент в наряде».

На входе я всё же немного растерялась, ведь с Еленой мы не были знакомы... Ситуация разрешилась сама собой: найдя меня взглядом, женщина вручила приветственный бокал и проводила к столу.

Тематическая вечеринка началась с рассказа ведущей о значении красного цвета и его роли в жизни каждой женщины: «Красный всегда притягивает, завораживает и ещё долго заставляет сердце часто биться при воспоминании. В красном наряде трудно остаться незамеченной. Красный цвет для каждого означает что–то своё: для одного — это цвет любви, страсти, для другого — цвет власти, уверенности, а для медика — это цвет крови. Но прежде всего это цвет жизни. «Если сомневаетесь, надевайте красное», — так говорил Билл Бласс, нью–йоркский модельер середины прошлого века».

В продолжение темы ведущая вечера Юлия спела композицию Полины Гагариной «Спрячу губы в алую помаду». Во время небольшой передышки в выступлениях мне удалось перехватить её, чтобы задать несколько вопросов:

– Как давно вы в клубе?

– Для меня это первый опыт. Я вела многие мероприятия, но такого масштаба не было — очень много красивых женщин и искренних улыбок. Видя, какими восхищёнными глазами на меня смотрели во время выступления, поняла: сегодня у меня получилось сделать праздник ещё немного ярче.

– Откуда в вас столько сил: работать, быть мамой и женой, вести мероприятия и петь?

– Это настоящее вдохновение. Когда прихожу домой уставшая с работы, вспоминаю, для кого я всё это делаю, и тогда открывается второе дыхание: я даже у плиты стою и пою.

Елена Уланова поделилась с гостями информацией о том, где и как уместно использовать красный цвет в одежде, и устроила показ готовых нарядов. Роли моделей исполнили гости вечера, а демонстрировали они образцы, созданные Еленой.

– Скажите, Елена, шитьё — это ваше увлечение или профессия?

– У меня своя мастерская, и сегодня здесь много моих платьев, — женщина с любовью обвела зал взглядом. — Я часто встречаюсь с девочками, вижу, как много они работают, устают, и мне в такие моменты хочется сделать для них что–нибудь приятное: поднять настроение, приободрить, сделать так, чтобы они увидели себя со стороны и поняли, какие они красивые, женственные. Поэтому мы втроём и начали организовывать совместные встречи: я дизайнер; Людмила поможет скорректировать питание — она про еду знает всё; Виктория — наш бьюти–эксперт: любой макияж, сочетание оттенков — это её конёк.

Я обвела взглядом банкетный зал. Медики, социальные работники, учителя... Совсем юные девушки и мудрые дамы. Что же всё–таки их связывает? По счастливой случайности рядом со мной оказалась одна из мамочек клуба, Людмила Крохина:

– Людмила, скажите, как и когда пришла идея создать женский клуб?

– Мы занимались продвижением косметики известного бренда, сдружились, начали чаще видеться, и постепенно это общение переросло в нечто большее. Идею создания клуба подала Елена Уланова, и, конечно, все её поддержали — решили попробовать организовать вот такие вечера по интересам. Распространили новость по знакомым, те — по своим. Так и набрали женщин–единомышленниц.

– Сработало сарафанное радио в прямом смысле?

– Да, можно и так сказать. К сожалению, это всего лишь второе собрание клуба. Первое было полгода назад, затем всё передвинулось из–за пандемии. За это время успели соскучиться. Сейчас вот хотим отметить вместе Новый год. В планах также мастер–классы по гончарному делу, флористике и декупажу.

Вскоре к нам подошла Елена Уланова, создатель клуба, и плавно перевела разговор на гостью, сидящую напротив: «Вот Жанна у нас вообще ценный кадр! Волонтёр, активная женщина! А вы знаете, сколько у неё цветов?..»

– Да, у меня дома около 300 разных растений, — с улыбкой рассказывает Жанна Олексунь. — Но постепенно пытаюсь уменьшать их количество, потому что много времени и сил уходит на волонтёрство. Вот скоро Центр экологического развития и просвещения будем открывать. Практически живём там уже три месяца. Тяжело, конечно, зато не скучно.

Не могла я обойти вниманием и то, как Жанна некоторое время спустя, в самый разгар праздника, переводила пожертвования онкологической больной, находящейся на четвёртой стадии болезни. Молча, спокойно. Как будто делает это каждый день. Оказалось, что нашлись и доктора, которые готовы прооперировать пациента.

В течение вечера женщины пели песни популярных исполнителей, танцевали танго и выкладывали фото в социальные сети, просто наслаждаясь жизнью. Был и розыгрыш призов. К слову, развлекательная программа выдалась насыщенной, организаторы — Елена, Виктория и Людмила — постарались на славу.

Тем временем встреча потихоньку подходила к завершению. Гости начали расходиться. И я спросила у Виктории, хозяйки вечера:

– В чём же всё–таки идея вашего клуба?

– Мы хотим, чтобы было больше радости, улыбок, счастливых, искрящихся женских глаз. Чтобы дамы верили в свои силы и свою женскую магию. Понимаете, в нашей жизни бывает всякое. Допустим, вам сегодня одиноко, вы устали и хочется куда–нибудь сходить, в театр или ресторан, а подруга не может вырваться. Тогда на выручку придёт наше сообщество. Мы часто собираемся спонтанно и проводим досуг, всегда готовы помочь развеять скуку, поддержать в какой–то жизненной ситуации. Стоит только написать: «Может, соберёмся?» И обязательно найдутся те, кто эту идею поддержит. Мы объединяем женщин, знакомим их, помогаем.

– Получается, что это всё–таки дружба? Настоящая женская?

– Мы очень рады, если удаётся передружить девочек между собой. Так ведь легче и лучше всем, правда? Будем общаться, придумывать новые конкурсы и песни, строить общие планы на праздники.

С вечеринки я уносила букетик осенних цветов и сборник афоризмов Фаины Раневской. Моя внутренняя женщина пела и танцевала страстное танго в длинном красном платье. Пока ждала такси, набрала номер подруги, с которой не виделась больше года:

– Привет, как ты? Знаешь, у меня новая работа, и я очень по тебе соскучилась. Давай, может, как–нибудь посидим?..