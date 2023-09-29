Жильцы домов на ул. 50 лет Октября, 1, и Комсомольской, 4, жалуются на ремонт кровли и дворовой территории

В своём Telegram-канале градоначальник рассказал, что на крышах ведётся активная работа, все материалы в наличии: «15-20 октября подрядчик закончит накрывать дома кровельным железом и начнёт наводить порядок в подъездах. Далее будем заходить с комиссией в квартиры и индивидуально работать с каждым собственником по ущербу от залития».

По поручению Дмитрия Карасева была создана специальная комиссия, в которую вошли представители УЖКХ, УК и подрядных организаций. Специалисты пообщались с собравшимися жильцами. По словам мэра, часть вопросов удалось решить на месте, часть — была принята в работу.

«Что касается придомовой территории, сейчас идёт прокладка силовых кабелей к дому на Ленинском проспекте, 1, под проект «Башня». Основные работы уже завершены. Ориентировочно в следующий четверг откроют проезд и проход к Ленинскому проспекту, 3, уберут строительный мусор», — пояснил глава города и убедительно обратился к жильцам домов с просьбой ещё немного потерпеть. Работы идут согласно графику, ситуация держится на личном контроле Дмитрия Карасева. В ближайшее время он вновь посетит объекты, чтобы проинспектировать ход работ и пообщаться с жильцами домов.