Жильё под «Серный проект»

Комплекс модульных двухэтажных домов монтируется в районе Кайеркана, на месте бывшей мебельной фабрики. Площадка для размещения выбрана с учётом непосредственной близости Надеждинского металлургического завода, на площадях которого и будут возводиться основные объекты «Серного проекта».

Проект строительства жилого комплекса для рабочих будет реализован в два этапа. На первом - к 1 октября будет введено в эксплуатацию жильё на 400 мест, на втором этапе к концу года будет предоставлено еще 600 мест. Столь сжатые сроки выдерживаются благодаря современной технологии строительства из блок-модулей высокой степени готовности по технологии австрийской компании Containex. Это быстрая сборка готовых модулей с уже смонтированными основными коммуникациями и отделкой в общем жилом блоке. После завершения общей сборки, здание подключается к внешним инженерным сетям.

Проектом строительства посёлка предусмотрено возведение шести общежитий на 1000 мест в целом. В этом числе 950 простых койко-мест категории «стандарт» и 50 мест категории «комфорт» для инженерно-технического состава. В жилом комплексе предусмотрены столовая на 250 посадочных мест и медицинский пункт с изолятором на 15 человек, три палаты на 3-4 пациента, включая два места для интенсивной терапии. В посёлке предусмотрен спортивный блок с тренажёрами, теннисными и бильярдным столами, беговыми дорожками, вело- и кардиотренажёрами.

Общежития будут сдаваться под ключ с необходимым набором мебели и бытовой техники. В комнате планируется разместить от 2 до 4 человек, на каждом этаже имеются общий санузел и душевые.

По словам заместителя директора департамента координации, реализации стратегических проектов ЗФ «Норникеля» Алексея Белова, технология строительства жилого рабочего комплекса позволяет при необходимости быстро возвести ещё здания, если рабочих будет больше. Также при необходимости городок может использоваться в качестве обсерватора для карантинных мероприятий.

Сам «Серный проект» - крупнейшая экологическая программа, не имеющая аналогов в мире. Он предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы с необходимыми инфраструктурными проектами. Это позволит к 2023 году сократить выбросы на 45 процентов по сравнению с 2015 годом, а к 2025 – на 90 процентов.