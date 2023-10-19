Жилой дом в Кайеркане участвует в II Всероссийском конкурсе лучших практик управления многоквартирными домами
Жилой дом в Кайеркане участвует в II Всероссийском конкурсе лучших практик управления многоквартирными домами
Жители дома по адресу ул. Первомайская, 13, смогли подать заявку на участие при содействии УК «Северный управдом».
Конкурсная заявка подана сразу в двух номинациях: «Самый энергоэффективный дом» и «Самый дружный дом» .
Норильчане могут поддержать своих земляков, так как победителем станет тот объект, что наберёт больше всего голосов на народном голосовании. Оно продлится до 30 ноября, а итоги будут подведены в декабре.
В Норильске тоже есть дома образцового содержания, в которых собственники совместно с профессиональными управляющими компаниями следят за чистотой и порядком. Мы можем показать всем лучшие примеры реализации проектов по совершенствованию процесса управления многоквартирными домами.