Житель Норильска задержан по подозрению в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности

По данным Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия, мужчина поддерживал и пропагандировал действия запрещённой на территории России международной террористической организации «Исламское государство».

По предварительной версии следствия, 40-летний норильчанин, исповедующий радикальный ислам, размещал на своих страницах в социальных сетях посты, в которых содержатся признаки оправдания идеологии радикального ислама, пропаганды насилия и прямые призывы к необходимости участия в террористической организации и её поддержке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В ближайшее время в суд будет подано ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.