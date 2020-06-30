МАУ ИЦ «Норильские новости»

Жители Дудинки смогут поделиться снимками любимых кинофильмов

Жители Дудинки смогут поделиться снимками любимых кинофильмов

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Жители Дудинки смогут поделиться снимками любимых кинофильмов

Жители Дудинки смогут поделиться снимками любимых кинофильмов

Кинодосуговый центр «Арктика» приглашает любителей кино создать фотоверсию афиши или стоп-кадра из кинофильма, мультфильма или сериала. Поделиться своим шедевром можно, направив его на электронную почту arctic.kino@mail.ru либо, разместив в социальных сетях с хештегом #ЯЛюблюКиноВДудинке.

Фотографии участников размещают на официальном сайте и на страницах кинотеатра в соцсетях, сообщают в администрации Дудинки.

30 июня в 16:34 280
Дудинка
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