Жители края смогут решить свои вопросы по ЖКХ через единую онлайн-платформу

Через ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/ можно взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, органами власти и оперативно получать необходимую информацию и услуги в электронном виде, отмечают в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Евгений Гаврилов, заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края, рассказал, что ключевая задача ГИС ЖКХ - сделать сферу жилищно-коммунальной отрасли ближе и прозрачнее для жителей: «Платформа включает достаточно широкий перечень инструментов для дистанционного решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, этот перечень постоянно расширяется и дополняется востребованной информацией».

ГИС ЖКХ позволяет потребителям в онлайн-формате управлять своим многоквартирным домом и участвовать в общем собрании собственников жилья, отслеживать начисления и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, вводить показания приборов учета, проверять наличие лицензии у управляющей организации, знакомиться с графиком проведения капитального ремонта, получать информацию о действующих тарифах на ЖКУ, а также уведомления о плановых отключениях и другую информацию.

Для удобства граждан ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/), поэтому отдельная регистрация в системе не требуется — зайти можно через подтвержденную учетную запись «Госуслуг». Кроме того, система доступна в специальном мобильном приложении для платформ iOS и Android.