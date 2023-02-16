Жители Красноярья могут приобрести арктический гектар

Напомним, реализация федеральной программы, позволяющей гражданам бесплатно осваивать землю за полярным кругом, на территории Красноярского края идёт с осени 2022 года. Согласно краевому закону, под раздачу отведено 2,5 тысячи гектаров земли в Туруханском районе, Эвенкии и на Таймыре.

Землю можно получить для индивидуального жилищного строительства, приусадебного хозяйства, природно-познавательного туризма. Земельные участки предоставлены в пользование на 4,5 года. Впоследствии участки можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду на 49 лет.

В органах местного самоуправления северных территорий региона сейчас рассматривают ещё 12 заявлений граждан на получение арктического гектара. Среди представивших заявки - не только жители региона, но и города Санкт-Петербурга.

Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку на сайте надальнийвосток.рф.

В рамках программы можно получить в упрощённом порядке участок в арктической зоне площадью до одного гектара на каждого члена семьи (максимум - 10 га) для строительства домов или любой предпринимательской деятельности (туризм, перерабатывающее предприятие, торговый дом, частный детский сад, школа и пр.).