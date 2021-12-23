Жители Красноярского края оформили на почте более 1500 благотворительных подписок

В первом полугодии 2022 года в детские дома и интернаты для ветеранов и инвалидов поступит более 1500 изданий. Напомним, Почта России проводит акцию «Дерево добра» в Красноярском крае с 2015 года. Предприятия, организации и неравнодушные жители края оформляют благотворительную подписку для тех, кто в этом нуждается. Благодаря им в первом полугодии 2022 года воспитанники 33 детских домов, приютов и школ-интернатов края получат в подарок журналы различных тематик, а жители 27 домов-интернатов для престарелых и инвалидов читают любимые издания.

Юридические и физические лица могут оформить подписку в адрес детских и взрослых социальных учреждений, городских и сельских библиотек в любом почтовом отделении Красноярского края, с помощью почтальона на дому или онлайн на сайте Почты России https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra. Выбрать газеты и журналы можно в подписном каталоге с тематическим и алфавитным рубрикатором с информацией об изданиях, обложках, ценах и действующих скидках. Там же можно выбрать и социальное учреждение, в адрес которого будет оформляться подписка.