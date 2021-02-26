Жители многоэтажек вздохнут свободно

С 1 марта в России вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические правила. Ряд изменений будет особенно интересен жителям многоквартирных домов.

В частности, управляющая компания должна будет не реже одного раза в месяц проводить очистку, промывку и дезинфекцию мусоропровода. На придомовой территории нельзя будет мыть автомобили, сливать топливо, а также производить отладку звуковых сигналов и тормоза. Магазины и офисы, расположенные в многоквартирных домах, должны будут скорректировать процессы разгрузки товаров и материалов - она не должна производиться со стороны входов в подъезды.

Также новые требования установлены к качеству питьевой воды, воздуха, обращению с отходами и прочему.

Новые санитарные правила будут действовать до 1 марта 2027 года.