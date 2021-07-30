Жители, проявившие активность, получили в подарок семейные качели

Благоустройство дворовой территории домов № 10 и 10а на ул. Талнахской уж второй год реализуется силами Агентства развития Норильска и администрации города. В прошлом году до наступления холодов здесь успели обустроить детскую игровую зону, площадку для воркаута, установили топиарную фигуру жирафа, а также организовали экопарковку со станциями для предпускового электроподогрева двигателей.

В этом году на средства АРН произведена планировка территории, обустроены велодорожки, уложено безопасное покрытие и установлены семейные качели. В планах и озеленение территории – высаживать саженцы будут в сентябре.

Адрес, где будет реализован пилотный проект по созданию комфортного дворового пространства, норильчане определили сами. В прошлом году Агентство объявило конкурс, на который поступило более 120 заявок с предложением по благоустройству 68 дворовых пространств. Самыми активными стали жители пяти домов: 8, 10 и 10а на ул. Талнахской, 13 и 15 на ул. Ветеранов. Эти пять домов формируют единое дворовое пространство, улучшать которое решено в два этапа. Сначала преображается двор домов, находящихся на ул. Талнахской, затем – на ул. Ветеранов.

Отметим, что жители сами определили, какие украшения, приспособления, оборудование и т.д. должны наполнить их двор. Так по эскизам жильцов были изготовлены скамейки. Это стало возможно благодаря сотрудничеству активистов двора с представителями направления «Развитие городской среды» АРН и архитектором проекта Никитой Куровым.