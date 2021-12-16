Жителям края станет проще узаконить свои гаражи

На комитете Заксобрания края по природным ресурсам и экологии обсудили изменения в региональном законе о земельных отношениях. Напомним, с 1 сентября 2021 года в России стартовала «гаражная амнистия» благодаря вступившему в силу Федеральному закону № 79 от 5 апреля 2021 года. У граждан появилась возможность в упрощенном порядке оформить в собственность земельные участки под гаражами.

Как сказал председатель комитета Виталий Дроздов, речь идёт о наследии советских времен, которое пока не могут люди узаконить:

— У многих есть гаражи, которые строились в 80-е, 90-е годы. На них нет современных правоустанавливающих документов. По факту гараж есть — документов нет. Все мы прекрасно понимаем, какие сложности это может вызвать для собственников. Благодаря федеральному закону появляется понятный механизм, который позволяет узаконить свой гараж. При этом Федерация дала дополнительное право субъектам: устанавливать свой перечень документов, в том случае если у гражданина нет определенного федеральным законом пакета документов. Мы его постарались сделать максимально простым.

В связи с этим вносятся изменения и на региональном уровне. Для владельцев капитальных гаражей, расположенных на государственной или муниципальной земле, утверждается упрощенный перечень документов. Это подтверждение оплаты налога в отношении земельного участка, гаража или членская книжка гаражного кооператива.

Третий вариант — можно предоставить судебный акт, подтверждающий факт пользования земельным участком и расположенным на нём гаражом, построенным до введения в действие Градостроительного кодекса. Такую поправку депутаты внесли ко второму чтению проекта закона, которое состоится на сессии 23 декабря.

Отметим, что депутаты планируют работать ещё над одним проектом закона, поступившим в Законодательное собрание. В нём устанавливается перечень мероприятий, который должны будут провести органы местного самоуправления, чтобы оказать помощь гражданам в оформлении собственности.