МАУ ИЦ «Норильские новости»

Жителям Красноярья предлагают оценить работу сервисов ГИС ЖКХ

Жителям Красноярья предлагают оценить работу сервисов ГИС ЖКХ

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Жителям Красноярья предлагают оценить работу сервисов ГИС ЖКХ

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Жителям Красноярья предлагают оценить работу сервисов ГИС ЖКХ

Применение современных информационных технологий способствует успешному реформированию отрасли ЖКХ. Единая федеральная централизованная система обеспечивает сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также иной информации, связанной с данной областью.

Фото из открытых источников
20 июня в 18:22 330
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