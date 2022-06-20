Жителям Красноярья предлагают оценить работу сервисов ГИС ЖКХ
Жителям Красноярья предлагают оценить работу сервисов ГИС ЖКХ
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Применение современных информационных технологий способствует успешному реформированию отрасли ЖКХ. Единая федеральная централизованная система обеспечивает сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также иной информации, связанной с данной областью.