Жителям Красноярья предлагают оценить работу сервисов ГИС ЖКХ

Применение современных информационных технологий способствует успешному реформированию отрасли ЖКХ. Единая федеральная централизованная система обеспечивает сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также иной информации, связанной с данной областью.