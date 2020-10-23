Живой источник

Хорошие знакомые

На главной странице сайта норильскиеновости.рф представлены четыре основные вкладки. Простая и удобная навигация поможет вам быстро найти нужный раздел.

В один клик перед вами откроются электронные страницы «Заполярной Правды», где собраны последние новости города и края. Вы узнаете о том, чем сегодня живёт и дышит Норильск — политика, экономика, медицина, образование, культура, спорт, экология, история и люди. Впрочем, «Заполярка» может быть интересна не только читателям, но и рекламодателям.

– В газете мы можем написать рекламный репортаж, подать информацию некоммерческого характера, — поясняет Владислав

Шукшин, заместитель директора Информационного центра «Норильские новости». — Помимо размещения на страницах печатного издания, важен и охват аудитории во Всемирной паутине. Только в Instagram у «Заполярной Правды» на сегодняшний день почти восемнадцать тысяч подписчиков, а это выше среднего показателя по городу для подобного формата. На сайт «ЗП» ежедневно заходят больше тысячи читателей.

Охват представленной информации большой. При этом каждый год старейшая газета Норильска проводит крупные городские акции. Это и объединение спортивных команд в футбольном турнире на кубок «Заполярной Правды», и детские конкурсы, и совместные проекты с полицейскими, учителями, медиками. Мы помним о наших ветеранах труда и Героях Победы, объединяем национальные диаспоры города, рады прямому отклику от читателей и подписчиков в виде новостей и интересных предложений.

Только в Норильске

Год назад центр «Норильские новости» смог похвастаться уникальным приобретением. Это современная рулонная печатная машина ECOLINE — малогабаритный и экологичный аппартат производства Индии, на данный момент единственный в России. Настраивал его настоящий виртуоз печатного дела – инженер Дипак Лаксман Павар из города Колхапур индийского штата Махараштра. Благодаря труду многих людей и поддержке администрации Норильска газета «Заполярная Правда» теперь выпускается в цвете.

Столь мощный агрегат готов работать на благо всех горожан. Если на сайте норильскиеновости.рф нажать на вкладку «Типография», можно узнать, какой спектр услуг оказывает наш информационный центр сегодня.

Новое оборудование обладает высокими эксплуатационными характеристиками и позволяет печатать до 25 000 экземпляров цветной полиграфии в час. Кроме того, специалисты центра подготовят и выполнят все работы в полном соответствии с требованиями заказчика – оперативно и качественно.

Нашего полку прибыло

«Норильские новости» действительно становятся большим информационным холдингом. Наши ряды пополнились двумя новыми подразделениями.

– Продюсерский центр аккумулирует информацию по всем рекламным направлениям, имеющимся в нашем учреждении, — рассказывает Владислав Шукшин. — Как следствие, мы можем предложить широкий ассортимент услуг, один из наиболее полных в городе — печатная газета, сайт «Заполярной Правды», телеканал и социальные сети.

Кроме того, во вкладке «Продюсерский центр» на сайте норильскиеновости.рф есть очень полезная вещь — калькулятор услуг. Зачастую рекламные агентства не предоставляют заказчику схемы и цифры расчётов. Мы пошли другим путём! На нашем сайте заинтересованное лицо, не обращаясь к менеджеру, может самостоятельно узнать, сколько будет стоить его реклама на наших ресурсах. Быстро, честно, эффективно!

В будущем мы планируем оказывать услуги по организации целых рекламных кампаний в самом прямом понимании этого слова. От формирования позитивного имиджа бренда или отдельного продукта до проведения различных промомероприятий. Да, мы хотим вывести наш продюсерский центр на уровень полноценного рекламного агентства, желательно флагманского в Норильске.

Новый телевизионный канал планирует вещать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в кабельных сетях МТС и «Норком». В сетке – зарубежные и отечественные фильмы и сериалы, научно-популярные и развлекательные программы, интервью и документалки. Но главное – местные информационные программы.

В Информационном центре «Норильские новости» отмечают: наше расширение и развитие – это естественный шаг, диктуемый временем. Сегодня так работают многие региональные и крупные информационные центры и холдинги. Интернет-пространство доминирует, поэтому мы создаём мощный ресурс и делаем его понятным и нужным для людей, которым интересны события, происходящие в нашем городе, которые интересуются жизнью Норильска, и тем, кто хочет продвигать и свой продукт. Так что загляните к нам на сайт!