Жизнь в тишине. Плановое отключение видео и радиовещания

Любители послушать радио в машине обратили внимание, что вчера и сегодня весь день большинство станций хранили молчание в эфире. Пропало и телевидение у тех, кто пользуется комнатной или общедомовой антеннами.

Как пояснили в радиопередающем центре, это связанно с плановыми работами. На данный момент идёт демонтаж устаревшего оборудования на антенно-мачтовом сооружении телевизионной башни.

Работы будут проводиться в два этапа. Первый начался третьего августа и продлится до седьмого числа. Второй начнётся десятого августа и будет длиться два дня.

В эти периоды с 10.00 утра до 17.00 вечера будут отключены от вещания большинство радиостанций, а также телеканалы на антенном вещании. На вещании кабельных каналов ремонт не отразится